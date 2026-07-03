Video-सपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री राजेन्द्र चौधरी को पड़ा दिल का दौरा, अखिलेश यादव पहुंचे सिविल हॉस्पिटल

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी (Rajendra Chaudhary) की अचानक शुक्रवार को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें लखनऊ के डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल (सिविल अस्पताल) में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उन्हें हार्ट अटैक आने की आशंका जताई जा रही है।

पूर्व मंत्री राजेन्द्र चौधरी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है। उनको हार्ट अटैक के बाद कार्डियक अरेस्ट हुआ है। सिविल अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। निदेशक डा. जीपी गुप्ता के अनुसार, राजेंद्र चौधरी को हार्ट अटैक के बाद कार्डियक अरेस्ट हुआ है। सिविल अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। लोहिया संस्थान में कार्डियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर भुवन चंद्र तिवारी को बुलाया गया है। वह भी सिविल अस्पताल पहुंचे हैं। स्थिति गंभीर है।

फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) भी सिविल अस्पताल पहुंच गए और चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली।

हार्ट अटैक की आशंका के बीच इमरजेंसी में भर्ती

समाजवादी पार्टी से विधान परिषद सदस्य राजेंद्र चौधरी (Rajendra Chaudhary) की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें तत्काल सिविल अस्पताल (Civil Hospital) की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी जांच और इलाज में जुटी हुई है। अस्पताल प्रशासन उनकी स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। हालांकि हार्ट अटैक की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

सूचना मिलते ही सिविल अस्पताल पहुंचे अखिलेश यादव

राजेंद्र चौधरी (Rajendra Chaudhary) की तबीयत बिगड़ने की खबर मिलते ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) सिविल अस्पताल पहुंचे। उन्होंने डॉक्टरों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। अस्पताल में सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी पहुंचना शुरू हो गया है।

अस्पताल की ओर से मेडिकल अपडेट का इंतजार

राजेंद्र चौधरी (Rajendra Chaudhary) की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर फिलहाल अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया है। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है और आगे की स्थिति मेडिकल जांच रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगी।