IAS संदीप भागिया पर लगा यौन उत्पीड़न का संगीन आरोप, जब उन्हीं के अधीनस्थ हैं जांच कमेटी में, तो कैसे होगी निष्पक्ष जांच?

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अपर आयुक्त राज्यकर गौतमबुद्धनगर जोन, नोएडा IAS अधिकारी संदीप भागिया (Additional Commissioner State Tax Gautam Buddha Nagar Zone, Noida IAS Officer Sandeep Bhagia) पर महिला अधिकारियों ने यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) के संगीन आरोप लगाए हैं। शिकायत करने पर जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन IAS अधिकारी ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद के अधीनस्थों को जांच कमेटी में एंट्री करवा दी। इसके बाद से जांच की निष्पक्षता पर ही सवाल उठने लगे।

फर्जी आरोप में फंसाकर निलंबित कराने का आरोप

बता दें कि IAS अधिकारी संदीप भागिया (IAS Sandeep Bhagia) पर महिला अधिकारियों ने ऑफिस में घंटों घूरना, रातभर वीडियो कॉल करना, छुपकर वीडियो बनाना जैसे गंभीर आरोप लगाए है। साथ ही विरोध करने वाली महिला अधिकारियों को फर्जी आरोपों में फंसाकर निलंबित कराने का भी आरोप है।

यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) के आरोप के बाद 8 अगस्त को विशाखा कमेटी (Vishaka Committee) बनाई गई, लेकिन 10 दिनों में ही कमेटी को बदल दिया गया, क्योंकि उसमें “चहेते अफसर” शामिल नहीं थे। जिस अधिकारी पर आरोप है, उसी ने अपने मातहतों की कमेटी बना दी, जिसके चलते जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठ गए।

आरोप है कि IAS संदीप भागिया (IAS Sandeep Bhagia) खुद जांच को नियंत्रित कर रहे हैं, ताकि सच बाहर न आ सके। स्टेट GST विभाग (State GST Department) में महिला अधिकारियों के लिए ‘टॉक्सिक’ माहौल बन गया है। डर और दबाव में महिला अफसर काम करने को मजबूर हैं। लिखित शिकायत के बावजूद अब तक स्वतंत्र जांच नहीं हुई है। जांच को भटकाने का प्रशासनिक खेल उजागर हो गया है।