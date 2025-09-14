  1. हिन्दी समाचार
भैरहवा भंसार में टेंट लगाकर शुरू हुई सेवा,आवश्यक वस्तुओं का आयात–निर्यात जारी

By विजय चौरसिया 
पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: जेन-जेड आंदोलन के दौरान हुई आगजनी और तोड़फोड़ से क्षतिग्रस्त भैरहवा भंसार (कस्टम) कार्यालय ने वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए पुनः कामकाज शुरू कर दिया है।

भैरहवा कस्टम कार्यालय के प्रमुख शिवलाल न्यौपाने ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए अस्थायी तौर पर कार्यालय परिसर के बाहर टेंट लगाकर सेवा दी जा रही है। उन्होंने कहा, “भवन क्षतिग्रस्त होने के बावजूद आयात–निर्यात का काम नहीं रुकना चाहिए। इसी उद्देश्य से अस्थायी ढाँचा खड़ा कर सेवाएँ बहाल की गई हैं।”

सूत्रों के अनुसार, डिजिटल सिस्टम ठप पड़ने के बाद फिलहाल मैनुअल प्रक्रिया के जरिए कस्टम जांच-पास किया जा रहा है। अधिकारियों और कर्मचारियों ने लैपटॉप की मदद से खुले टेंट में ही कामकाज शुरू कर दिया है।

निजी दोपहिया और चारपहिया वाहनों की आवाजाही तथा उनके लिए भंसार सुविधा फिलहाल बहाल नहीं की गई है।

