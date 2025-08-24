  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. ‘जनता की सेवा और उनका दिल जीतना ही ‘वोट चोरी’ है हम विपक्ष की तरह हारने पर रोते नहीं…’ महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे का पलटवार

‘जनता की सेवा और उनका दिल जीतना ही ‘वोट चोरी’ है हम विपक्ष की तरह हारने पर रोते नहीं…’ महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे का पलटवार

Vote Chori Row: राज ठाकरे और राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोप पर महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने पलटवार किया है। नितेश राणे ने कहा कि जनता की सेवा करने और उनके दिलों में रहने को ही वोट चोरी कहते हैं। उनकी पार्टी चुनाव हारने पर ईवीएम या दूसरी चीजों को लेकर रोती नहीं है। राणे गणपति उत्सव के दौरान कोंकण के लिए 'मोदी एक्सप्रेस ट्रेन' सेवा पर बोल रहे थे। 

By Abhimanyu 
Updated Date

Vote Chori Row: राज ठाकरे और राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ के आरोप पर महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने पलटवार किया है। नितेश राणे ने कहा कि जनता की सेवा करने और उनके दिलों में रहने को ही वोट चोरी कहते हैं। उनकी पार्टी चुनाव हारने पर ईवीएम या दूसरी चीजों को लेकर रोती नहीं है। राणे गणपति उत्सव के दौरान कोंकण के लिए ‘मोदी एक्सप्रेस ट्रेन’ सेवा पर बोल रहे थे।

पढ़ें :- VIDEO-अखिलेश यादव का सनसनीखेज दावा, बोले- भाजपा वाले सपा विधायक पूजा पाल को मार देंगे और हम लोगों को भेजा जाएगा जेल

‘मोदी एक्सप्रेस ट्रेन’ सेवा पर मंत्री नितेश राणे ने कहा, “पिछले छह सालों से हम कोंकण के लोगों के लिए ‘मोदी एक्सप्रेस’ जैसी सेवा प्रदान कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी के दौरान, जब कोंकण के लोग अपने गाँव जाना चाहते हैं, तो हमने उनके लिए ‘मोदी एक्सप्रेस’ सेवा शुरू की है।” इस दौरान उन्होंने वराह जयंती मनाने को लेकर विपक्ष के विरोध पर प्रतिक्रिया दी और कहा, ‘हम अपने त्योहार खुद मनाते हैं, दूसरों के कामों में दखल नहीं देते। कल हम न सिर्फ़ महाराष्ट्र में, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी वराह जयंती मनाएँगे। पूरे राज्य में हिंदुत्व का माहौल होगा। अगर हमारे बच्चे स्कूलों में हिंदू धर्म के बारे में सीखेंगे, तो उन्हें समझ आएगा कि हमारी सभ्यता और हिंदुत्व कितना महान है।”

पढ़ें :- मध्य प्रदेश के जिला अस्पताल अब डिजिटल तकनीक से होंगे लैस

राणे ने राज ठाकरे द्वारा राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ के आरोप बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने पर कहा, “हम जनता के लिए काम करते हैं, उनके दिलों में रहते हैं और इसी तरह ‘वोट चोरी’ करते हैं। हम उनके जैसे नहीं हैं जो चुनाव हारने के बाद ईवीएम और दूसरे मुद्दों पर रोने लगते हैं।”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

VIDEO-अखिलेश यादव का सनसनीखेज दावा, बोले- भाजपा वाले सपा विधायक पूजा पाल को मार देंगे और हम लोगों को भेजा जाएगा जेल

VIDEO-अखिलेश यादव का सनसनीखेज दावा, बोले- भाजपा वाले सपा विधायक पूजा पाल...

मध्य प्रदेश के जिला अस्पताल अब डिजिटल तकनीक से होंगे लैस

मध्य प्रदेश के जिला अस्पताल अब डिजिटल तकनीक से होंगे लैस

तीन सीओ और एक इंस्पेक्टर सहित कई अधिकारी अखिलेश दुबे के साथी, एसआईटी की जांच में सामने आया नाम

तीन सीओ और एक इंस्पेक्टर सहित कई अधिकारी अखिलेश दुबे के साथी,...

देश और सनातन धर्म की रक्षा के लिए सिख गुरुओं ने किया सर्वस्व बलिदान, हम सबकी जिम्मेदारी है कि उनके प्रति करें कृतज्ञता ज्ञापित: सीएम योगी

देश और सनातन धर्म की रक्षा के लिए सिख गुरुओं ने किया...

वोट चोरी की लड़ाई में राहुल गांधी को मिला राज ठाकरे का साथ, बोले-लोग वोट डालते हैं, लेकिन वो उम्मीदवार तक नहीं पहुंचते…

वोट चोरी की लड़ाई में राहुल गांधी को मिला राज ठाकरे का...

शोक में डूबी अयोध्या, राजा विमलेंद्र मोहन मिश्रा का निधन, सीएम योगी ने जताया शोक दी श्रद्धांजलि

शोक में डूबी अयोध्या, राजा विमलेंद्र मोहन मिश्रा का निधन, सीएम योगी...