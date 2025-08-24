‘जनता की सेवा और उनका दिल जीतना ही ‘वोट चोरी’ है हम विपक्ष की तरह हारने पर रोते नहीं…’ महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे का पलटवार

Vote Chori Row: राज ठाकरे और राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ के आरोप पर महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने पलटवार किया है। नितेश राणे ने कहा कि जनता की सेवा करने और उनके दिलों में रहने को ही वोट चोरी कहते हैं। उनकी पार्टी चुनाव हारने पर ईवीएम या दूसरी चीजों को लेकर रोती नहीं है। राणे गणपति उत्सव के दौरान कोंकण के लिए ‘मोदी एक्सप्रेस ट्रेन’ सेवा पर बोल रहे थे।

‘मोदी एक्सप्रेस ट्रेन’ सेवा पर मंत्री नितेश राणे ने कहा, “पिछले छह सालों से हम कोंकण के लोगों के लिए ‘मोदी एक्सप्रेस’ जैसी सेवा प्रदान कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी के दौरान, जब कोंकण के लोग अपने गाँव जाना चाहते हैं, तो हमने उनके लिए ‘मोदी एक्सप्रेस’ सेवा शुरू की है।” इस दौरान उन्होंने वराह जयंती मनाने को लेकर विपक्ष के विरोध पर प्रतिक्रिया दी और कहा, ‘हम अपने त्योहार खुद मनाते हैं, दूसरों के कामों में दखल नहीं देते। कल हम न सिर्फ़ महाराष्ट्र में, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी वराह जयंती मनाएँगे। पूरे राज्य में हिंदुत्व का माहौल होगा। अगर हमारे बच्चे स्कूलों में हिंदू धर्म के बारे में सीखेंगे, तो उन्हें समझ आएगा कि हमारी सभ्यता और हिंदुत्व कितना महान है।”

VIDEO | On Raj Thackeray amplifying Rahul Gandhi's 'vote-chori' allegation, Maharashtra minister Nitesh Rane says, "We work for the people, we live in their hearts and that's how we do 'vote-chori'. We are not like them who start crying over EVMs and other issues after losing… pic.twitter.com/ATXGIY4Q89 — Press Trust of India (@PTI_News) August 24, 2025

राणे ने राज ठाकरे द्वारा राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ के आरोप बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने पर कहा, “हम जनता के लिए काम करते हैं, उनके दिलों में रहते हैं और इसी तरह ‘वोट चोरी’ करते हैं। हम उनके जैसे नहीं हैं जो चुनाव हारने के बाद ईवीएम और दूसरे मुद्दों पर रोने लगते हैं।”