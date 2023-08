Shahrukh Khan ने जताई चंद्रयान-3 की सफलता की खुशी, शेयर किया स्पेशल पोस्ट

Shahrukh Khan dances on the success of Chandrayaan-3: ISRO ने इतिहास रच दिया है। चंद्रयान-3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंड कर चुका है, जो भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। भारत चंद्रमा की दक्षिणी सतह पर आसानी से अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश बन गया है।

140 करोड़ लोगों की प्रार्थना और ISRO के साढ़े 16 हजार वैज्ञानिकों की 4 साल की कड़ी मेहनत और लगन आखिर रंग ले ही लाई और अब पूरी दुनिया ही नहीं चांद भी भारत की मुठ्ठी में है। वही इस बात को लेकर हर कोई बहुत खुश है। हर भारतीय को प्राउड महसूस हो रहा है।

शाहरुख खान भी इस मोमेंट को देख बेहद खुश हैं। उन्होंने अपनी खुशी ट्वीटर पर जताते हुए अपने दिल की बात लिखी है। शाहरुख ने लिखा- चांद तारे तोड़ लाऊं।।। सारी दुनिया पर मैं छाऊं। आज इंडिया और इसरो छा गया। सभी साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स को ढेर सारी बधाई। आपकी पूरी टीम ने भारत को गर्व महसूस कराया है। ‘चंद्रयान 3’ चांद पर सक्सेसफुल लैंडिंग कर चुका है।

Chaand Taare todh laoon….Saari Duniya par main chhaoon. Aaj india aur @isro chhaa gaya. Congratulations to all the scientists and engineers…the whole team which has made India so proud. Chandrayaan-3 has successfully

soft-landed on the moon. #Chandrayaan3 pic.twitter.com/yBJu9k7Q8a

