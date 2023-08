Shahrukh Khan की फिल्म का रोमांटिक सॉन्ग छलेया का फर्स्ट लुक शेयर आउट

Chhaleya’s first look share out: सुपरस्टार शाहरुख खान ने रविवार को रोमांटिक ट्रैक ‘छलेया’ का फर्स्ट लुक शेयर किया, जिसमें वह अपकमिंग एक्शन थ्रिलर ‘जवान’ की नयनतारा के साथ नजर आ रहे हैं। दोनों कलाकार पहली बार एक साथ नजर आएंगे।

आपको बता दें, शाहरुख ने आज एक टीजर के साथ दर्शकों के सामने रोमांटिक नंबर की झलक पेश की, जिसमें गाने की एक विस्तारित झलक दिखाई गई जो ट्रैक के बारे में कुछ और बताती है।

रोमांटिक ट्रैक में शाहरुख का यह जलवा दर्शकों को लंबे समय बाद देखने को मिलेगा। रील वीडियो को साझा करते हुए, एक्टर ने लिखा: “प्यार आपके दिल तक रास्ता ढूंढ लेगा… ‘छलेया’ गाना कल रिलीज होगा! जवान दुनिया भर में 7 सितंबर 2023 को हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगा।”



वीडियो में शाहरुख सड़क पर डांस स्टेप्स करते दिख रहे हैं, जबकि नयनतारा पिंक और रेड कलर के गाउन में घूम रही हैं। गाने को कुमार ने लिखा है और अरिजीत सिंह और शिल्पा राव ने गाया है। यह 14 अगस्त को रिलीज होगी। फिल्म में विजय सेतुपति, दीपिका पादुकोण भी लीड रोल में हैं। साथ ही सान्या मल्होत्रा, प्रियामणि, गिरिजा ओक, संजीता भट्टाचार्य, लहर खान, आलिया कुरेशी, रिद्धि डोगरा, सुनील ग्रोवर और मुकेश छाबड़ा भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे।

एटली द्वारा निर्देशित, गौरी खान द्वारा निर्मित और गौरव वर्मा द्वारा सह-निर्मित है