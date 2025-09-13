शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बिहार में निकालेंगे गौ मतदाता संकल्प यात्रा, सभी सीटों पर उतारेंगे गौ सेवक निर्दलीय उम्मीदवार

पटना। ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती (Jyotish Peethadheeshwar Shankaracharya Swami Avimukteshwaranand Saraswati) ने पटना में ऐलान किया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Elections 2025) में सभी 243 सीटों पर गौ सेवकों को निर्दलीय उम्मीदवार उतारा जाएगा। उम्मीदवारों के नाम नामांकन के पूरा होने के बाद बताए जाएंगे। चुनाव में इन सेवकों को वैसे मतदाता अपना वोट देंगे जो गौ हत्या के खिलाफ हैं। देश में कहीं भी अब तक गौ हत्या रोकने के मुद्दे पर वोट नहीं दिया गया है। पहली बार बिहार में ऐसा होगा।

अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती (Avimukteshwaranand Saraswati) ने शुक्रवार को पटना जंक्शन के पास महावीर मंदिर परिसर (Mahavir Temple Complex) में दिवंगत आचार्य किशोर कुणाल (Acharya Kishore Kunal) की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है और बनना भी नहीं चाहते हैं। मगर गौ सेवक मतदाताओं के वोट देखने के बाद राजनीतिक दलों को हमारी बातें सुननी पड़ेगी। हम गारंटी चाहते हैं कि गौ हत्या सरकारें बंद करें।

शंकराचार्य ने कहा कि इसके लिए सभी पार्टियों का दरवाजा खटखटाया गया। मगर कहीं से माकूल जवाब नहीं मिला, तो वे अब मतदाताओं के पास जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह बिहार में गौ मतदाता संकल्प यात्रा (Gau Voter Sankalp Yatra) निकाल रहे हैं। इसकी शुरुआत शनिवार को सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर में पूजा करने के बाद हो रही है। इस यात्रा के तहत वे बिहार के सभी जिला मुख्यालयों का भ्रमण करेंगे। इस दौरान वे मतदाताओं से अपील करेंगे कि वोट उन्हें ही दें जो गौ-हत्या रोकने का संकल्प लें।

बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर आगामी दिनों में चुनाव होने वाले हैं। अगले महीने विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने की संभावना है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती (Swami Avimukteshwaranand Saraswati) के सभी सीटों पर निर्दलीय कैंडिडेट उतारे जाने के ऐलान से सियासी पारा गर्मा गया है। इससे हार्डकोर हिंदू वोट बैंक (Hardcore Hindu Vote Bank) में बिखराव हो सकता है।