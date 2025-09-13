  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बिहार में निकालेंगे गौ मतदाता संकल्प यात्रा, सभी सीटों पर उतारेंगे गौ सेवक निर्दलीय उम्मीदवार

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बिहार में निकालेंगे गौ मतदाता संकल्प यात्रा, सभी सीटों पर उतारेंगे गौ सेवक निर्दलीय उम्मीदवार

ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती (Jyotish Peethadheeshwar Shankaracharya Swami Avimukteshwaranand Saraswati) ने पटना में ऐलान किया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Elections 2025) में सभी 243 सीटों पर गौ सेवकों को निर्दलीय उम्मीदवार उतारा जाएगा।

By संतोष सिंह 
Updated Date

पटना। ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती (Jyotish Peethadheeshwar Shankaracharya Swami Avimukteshwaranand Saraswati) ने पटना में ऐलान किया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Elections 2025) में सभी 243 सीटों पर गौ सेवकों को निर्दलीय उम्मीदवार उतारा जाएगा। उम्मीदवारों के नाम नामांकन के पूरा होने के बाद बताए जाएंगे। चुनाव में इन सेवकों को वैसे मतदाता अपना वोट देंगे जो गौ हत्या के खिलाफ हैं। देश में कहीं भी अब तक गौ हत्या रोकने के मुद्दे पर वोट नहीं दिया गया है। पहली बार बिहार में ऐसा होगा।

पढ़ें :- डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान ने एक लम्बी छलांग लगाते हुए Uttar Pradesh के टॉप-3 संस्थानों में बनाई अपनी जगह: सीएम योगी

अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती (Avimukteshwaranand Saraswati) ने शुक्रवार को पटना जंक्शन के पास महावीर मंदिर परिसर (Mahavir Temple Complex) में दिवंगत आचार्य किशोर कुणाल (Acharya Kishore Kunal) की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है और बनना भी नहीं चाहते हैं। मगर गौ सेवक मतदाताओं के वोट देखने के बाद राजनीतिक दलों को हमारी बातें सुननी पड़ेगी। हम गारंटी चाहते हैं कि गौ हत्या सरकारें बंद करें।

शंकराचार्य ने कहा कि इसके लिए सभी पार्टियों का दरवाजा खटखटाया गया। मगर कहीं से माकूल जवाब नहीं मिला, तो वे अब मतदाताओं के पास जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह बिहार में गौ मतदाता संकल्प यात्रा (Gau Voter Sankalp Yatra) निकाल रहे हैं। इसकी शुरुआत शनिवार को सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर में पूजा करने के बाद हो रही है। इस यात्रा के तहत वे बिहार के सभी जिला मुख्यालयों का भ्रमण करेंगे। इस दौरान वे मतदाताओं से अपील करेंगे कि वोट उन्हें ही दें जो गौ-हत्या रोकने का संकल्प लें।

बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर आगामी दिनों में चुनाव होने वाले हैं। अगले महीने विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने की संभावना है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती (Swami Avimukteshwaranand Saraswati) के सभी सीटों पर निर्दलीय कैंडिडेट उतारे जाने के ऐलान से सियासी पारा गर्मा गया है। इससे हार्डकोर हिंदू वोट बैंक (Hardcore Hindu Vote Bank) में बिखराव हो सकता है।

पढ़ें :- नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ राजधानी काठमांडू में FIR दर्ज, पद छोड़ते ही बढ़ी ​मुश्किलें
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बिहार में निकालेंगे गौ मतदाता संकल्प यात्रा, सभी सीटों पर उतारेंगे गौ सेवक निर्दलीय उम्मीदवार

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बिहार में निकालेंगे गौ मतदाता संकल्प यात्रा, सभी सीटों पर...

Sorry… हम दुनिया छोड़ रहे हैं, मां-बेटे ने 13वीं मंजिल से कूदकर किया सुसाइड

Sorry… हम दुनिया छोड़ रहे हैं, मां-बेटे ने 13वीं मंजिल से कूदकर...

VIDEO : छात्रा बोली-सर आप लोगों ने कहा था कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते, तो क्रिकेट क्यों? बीजेपी के पूर्व एमपी राकेश सिन्हा बोले- क्रिकेट नहीं कहा था...

VIDEO : छात्रा बोली-सर आप लोगों ने कहा था कि खून और...

ब्रिटेन में 20 वर्षीय सिख युवती से दो श्वेत पुरुषों ने किया रेप, नस्लीय टिप्पणियां करने बाद कहा अपने देश वापस जाओं

ब्रिटेन में 20 वर्षीय सिख युवती से दो श्वेत पुरुषों ने किया...

भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, रविवार को पूरे महाराष्ट्र में शिव सेना यूबीटी करेगी विरोध प्रदर्शन

भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, रविवार...

इंग्लैंड से आई महिला इंजीनियर को डाक्टर ने हाथ पकड़ कर खीचा की छेड़खानी, विरोध करने लाठी से पीटा

इंग्लैंड से आई महिला इंजीनियर को डाक्टर ने हाथ पकड़ कर खीचा...