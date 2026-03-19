शशि थरूर ने खुद को केरल CM की रेस से किया बाहर! बोले- यह पद चुने हुए विधायक को मिलना चाहिए

Kerala Assembly Elections : केरल विधानसभा चुनावों से पहले, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने खुद को सीएम पद की रेस से बाहर कर लिया है। थरूर ने गुरुवार को कहा कि वे सीएम पद के संभावित दावेदार नहीं हैं, क्योंकि वे इस चुनाव में उम्मीदवार नहीं हैं और उनका मानना ​​है कि आदर्श रूप से मुख्यमंत्री का चुनाव चुने हुए विधायकों में से ही होना चाहिए।

पीटीआई के साथ एक खास इंटरव्यू में तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि चूंकि वे उम्मीदवार नहीं हैं, इसलिए उन्हें किसी एक खास विधानसभा क्षेत्र की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और राज्य चुनावों में उनकी भूमिका “मिली-जुली” है। उन्होंने आगे कहा कि वे चुनाव प्रचार के लिए “राज्य के कोने-कोने में” जाने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।

थरूर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की उस सलाह का भी ज़िक्र किया जो उन्होंने हाल ही में UDF नेताओं को दी थी, जिसमें उन्होंने लाक्षणिक रूप से उनसे “एक साथ नाचने” को कहा था; थरूर ने कहा कि यह एक “अच्छा संदेश” था और अब “हर कोई एक साथ नाच रहा है।”

थरूर ने यह भी कहा कि हालांकि उन्हें बहुमत मिलने पर खुशी होगी, लेकिन 140 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF के लिए 85-100 सीटों के बीच का आंकड़ा अच्छा रहेगा।