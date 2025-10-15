शिक्षामित्रों को दीपावली से पहले मिलेगा मानदेय, बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किया बजट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के 1.30 लाख शिक्षामित्रों (Shikshamitras) की दीपावली भी अच्छे से मनेगी। बेसिक शिक्षा विभाग (Basic Education Department) ने इनके सितंबर के मानदेय के लिए 129 करोड़ से अधिक की राशि जारी कर दी है। अगले एक-दो दिन में यह राशि उनके खाते में भेज दी जाएगी।

प्रदेश के 4.50 लाख से अधिक शिक्षकों को वेतन पहले ही जारी किया जा चुका था। किंतु इनके लिए मानदेय नहीं जारी किया गया था। इसे लेकर परेशान शिक्षामित्रों व अनुदेशकों ने समय से बजट जारी करने की मांग की थी। ताकि वे भी अच्छे से दीपावली (Diwali) व अन्य त्योहार मना सके।

इस क्रमी में राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी (State Project Director Monica Rani) की ओर से बजट जारी कर दिया गया है। साथ ही सभी बीएसए को निर्देश दिए गए हैं कि मानदेय का भुगतान शिक्षामित्रों के खाते में किया जाए। किसी नए या अपात्र शिक्षामित्र को भुगतान न किया जाए। इसकी व्यय रिपोर्ट भी निदेशालय को भेजी जाए।