  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. Video: युवक ने प्रदर्शन में भाजपा विधायक के मुह पर बोला- ‘मैं ग्रेजुएट हूं’, ‘और आप गधे’

Video: युवक ने प्रदर्शन में भाजपा विधायक के मुह पर बोला- ‘मैं ग्रेजुएट हूं’, ‘और आप गधे’

मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान भाजपा विधायक देवेंद्र जैन और एक युवक के बीच तीखी बहस हो गई। बातचीत में विधायक ने युवक से पूछा, “तो क्या मैं गधा हूं?” इस पर युवक ने बिना झिझक जवाब दिया, “हां, आप गधे हो...

By Harsh 
Updated Date

शिवपुरी:  मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान भाजपा विधायक देवेंद्र जैन और एक युवक के बीच तीखी बहस हो गई। बातचीत में विधायक ने युवक से पूछा, “तो क्या मैं गधा हूं?” इस पर युवक ने बिना झिझक जवाब दिया, “हां, आप गधे हो।” वहां मौजूद लोगों ने इस जवाब पर तालियां बजाईं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

पढ़ें :- Video- सिंधिया को प्रार्थी ने दी 'वोट न देने की धमकी' तो तिलमिलाए केंद्रीय मंत्री, बोले- ये भाषा मेरे साथ कभी इस्तेमाल नहीं करना

‘मैं ग्रेजुएट हूं’ कहने पर शुरू हुई बहस

ओबीसी महासभा के सदस्य आरक्षण की मांग को लेकर शिवपुरी कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। इसी दौरान विधायक देवेंद्र जैन भी वहां मौजूद थे। वायरल वीडियो में दोनों को एक गाड़ी के पास खड़े होकर बहस करते देखा जा सकता है। बातचीत के दौरान युवक अपनी बात रखते हुए कहता है कि वह ग्रेजुएट है। इस पर विधायक उससे पूछते हैं, “तो क्या मैं गधा हूं?” युवक का जवाब सुनकर आसपास मौजूद लोग तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद विधायक वहां से चले जाते हैं।

कलेक्टर के ज्ञापन लेने नहीं पहुंचने पर नाराजगी

आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन कलेक्टर के खुद ज्ञापन लेने नहीं आने पर उन्होंने नाराजगी जताई। प्रदर्शन में पोहरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक कैलाश कुशवाह भी शामिल हुए।प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी की। उनके निशाने पर मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अपनी मांगों को प्रशासन तक पहुंचाना उनका अधिकार है और कलेक्टर को खुद आकर ज्ञापन लेना चाहिए था।

पढ़ें :- 'मोहनजी के सम्मान में, अखिलेश भैया मैदान में...' AIMIM चीफ ओवैसी बोले- सपा का "समाजवाद" असल में यादव समाजवाद

सात दिन में 27 फीसदी आरक्षण लागू करने की मांग

ओबीसी महासभा के प्रदर्शनकारियों ने मध्य प्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग उठाई। उन्होंने सरकार से अध्यादेश लाकर सात दिन के भीतर आरक्षण लागू करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि आरक्षण के मुद्दे पर युवाओं को अदालतों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि यह किसी राजनीतिक दल की लड़ाई नहीं, बल्कि अपने अधिकारों की मांग है। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने ओबीसी नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाते हुए सत्ता पक्ष के नेताओं से इस मुद्दे पर खुलकर सामने आने की मांग की।

पढ़ें :- कांग्रेस के पूर्व विधायक अश्विनी जोशी का 66 की उम्र में निधन हो गया, कभी दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते थे
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अरविंद केजरीवाल, बोले- तिरंगा अपने देश में नहीं फहराएंगे तो क्या पाकिस्तान में फहराएंगे?

अरविंद केजरीवाल, बोले- तिरंगा अपने देश में नहीं फहराएंगे तो क्या पाकिस्तान...

Video: युवक ने प्रदर्शन में भाजपा विधायक के मुह पर बोला- ‘मैं ग्रेजुएट हूं’, ‘और आप गधे’

Video: युवक ने प्रदर्शन में भाजपा विधायक के मुह पर बोला- ‘मैं...

सीएम योगी ने महानवमी पर अवकाश का किया ऐलान, 19 अक्टूबर को स्कूल-कॉलेज व सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद

सीएम योगी ने महानवमी पर अवकाश का किया ऐलान, 19 अक्टूबर को...

आजम खान के खिलाफ ईडी ने BNS और एंटी करप्शन की संगीन धाराओं में दर्ज की प्राथमिकी, हो सकता है आजीवन कारावास

आजम खान के खिलाफ ईडी ने BNS और एंटी करप्शन की संगीन...

कानपुर में नकली सीमेंट का बड़ा खेल! ACC और अंबुजा के नाम पर रोजाना 1000 नकली बोरियां बेचने का आरोप

कानपुर में नकली सीमेंट का बड़ा खेल! ACC और अंबुजा के नाम...

‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च के लिए जैसे घर से निकले अभिजीत दिपके को दिल्ली पुलिस ने लिया हिरासत में ,'वह पूछते रहे मैंने किया क्या है?

‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च के लिए जैसे घर से निकले अभिजीत दिपके...