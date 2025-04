श्रेयस अय्यर को चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन का मिला इनाम, ICC से देगा ये खास तोहफा!

Shreyas Iyer: भारत ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर टूर्नामेंट का खिताब तीसरी बार अपनी नाम किया था। टीम की इस जीत में मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर का अहम योगदान रहा। जिन्होंने फाइनल समेत टूर्नामेंट के बाकी अहम मैचों में जबर्दस्त प्रदर्शन किया। वहीं, अय्यर के इस प्रदर्शन ने उन्हें मार्च 2025 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ़ द मंथ का दावेदार बनाया है।

दरअसल, आईसीसी ने हर बार की तरह गुरुवार को ICC पुरुष प्लेयर ऑफ़ द मंथ के दावेदारों के नाम की घोषणा की है। जिसमें भारत की ओर से श्रेयस अय्यर जगह बनाने में सफल रहे हैं। अय्यर ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान मार्च में तीन वनडे मैचों में 57.33 की औसत और 77.47 की स्ट्राइक रेट के साथ 172 रन बनाए और टूर्नामेंट के दौरान भारत के लिए टॉप स्कोरर रहे। उनका सर्वोच्च स्कोर 79 रन था जो उन्होंने ग्रुप ए में न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था, जबकि उन्होंने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 45 रन और ब्लैक कैप्स के खिलाफ फाइनल मुकाबले में 48 रन की पारी खेलकर भारत को खिताब दिलाने में मदद की।

Two Champions Trophy heroes and a Kiwi quick on the rise in the running for March ICC Men's Player of the Month accolades 🏏

Vote now for your winner 👇https://t.co/GiSvwAjKSz

— ICC (@ICC) April 10, 2025