श्री गुरु शिवाधर दुबे ट्रस्ट ने पत्रकार प्रकाश सिंह को किया सम्मानित, आध्यात्मिक वातावरण में हुआ भव्य समारोह

गोंडा। श्री गुरु शिवाधर दुबे ट्रस्ट की ओर से गोंडा में एक भव्य एवं गरिमामयी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन शहर के एक प्रतिष्ठित होटल में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संपन्न हुआ। इस अवसर पर ट्रस्ट के संस्थापक पूज्य स्वामी श्री गुरु शिवाधर दुबे महाराज जी (पानीपत, हरियाणा) के कर-कमलों द्वारा हिंदी न्यूज़ नाउ के संपादक प्रकाश सिंह को आध्यात्मिक आशीर्वाद स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजसेवी, पत्रकार, धर्मगुरु एवं विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। समारोह के दौरान स्वामी श्री गुरु शिवाधर दुबे महाराज ने अपने आशीर्वचन में कहा कि पत्रकारिता केवल समाचार देने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज को सही दिशा देने का एक सशक्त साधन भी है। उन्होंने कहा कि जब पत्रकारिता निष्पक्ष, सत्यनिष्ठ और जनहित में की जाती है, तब वह समाज में जागरूकता और सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य करती है।

स्वामी जी ने कहा कि आज के दौर में मीडिया की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। ऐसे समय में जो पत्रकार समाज की समस्याओं को ईमानदारी से उठाते हैं और लोगों तक सच्ची जानकारी पहुंचाते हैं, वे वास्तव में समाज के पथप्रदर्शक होते हैं। इसी क्रम में उन्होंने प्रकाश सिंह द्वारा निष्पक्ष और जनहितकारी पत्रकारिता के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने के कार्य की सराहना करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।

सम्मान प्राप्त करने के बाद प्रकाश सिंह ने ट्रस्ट और स्वामी जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि, पत्रकारिता उनके लिए केवल एक पेशा नहीं बल्कि समाज सेवा का माध्यम है। भविष्य में भी वे समाज की आवाज को मजबूती से उठाते रहेंगे और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से सामने लाने का प्रयास करेंगे।

कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और गणमान्य व्यक्तियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि श्री गुरु शिवाधर दुबे ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस प्रकार के सम्मान समारोह समाज में सकारात्मक सोच और आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। साथ ही ऐसे आयोजन समाज सेवा, मीडिया और आध्यात्मिकता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में भी सहायक सिद्ध होते हैं।

गोंडा में आयोजित यह समारोह न केवल पत्रकारिता के प्रति सम्मान का प्रतीक बना, बल्कि इसने समाज को यह संदेश भी दिया कि जब धर्म, समाज सेवा और मीडिया एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो समाज में सकारात्मक बदलाव की नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। कार्यक्रम का समापन स्वामी जी के आशीर्वचन और सभी उपस्थित लोगों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।