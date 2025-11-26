  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Shukra Nakshatra Parivartan 2025:  ऐश्वर्य और आकर्षण के देवता शुक्र देव करेंगे नक्षत्र परिवर्तन, इन राशियों को होगा धन लाभ

Shukra Nakshatra Parivartan 2025:  ऐश्वर्य और आकर्षण के देवता शुक्र देव करेंगे नक्षत्र परिवर्तन, इन राशियों को होगा धन लाभ

ऐश्वर्य और आकर्षण के देवता शुक्र देव 29 नवंबर 2025 को विशाखा नक्षत्र से निकलकर अनुराधा नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र का गोचर और नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही खास माना जाता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- Guru Gochar 2025 : गुरु बृहस्पति के गोचर से इन राशियों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी , जीवन में शुभ परिणाम आने की प्रबल संभावना
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Geeta Jayanti 2025 Upay : गीता जयंती के दिन करें ये उपाय , दूर होंगे कष्ट और मिलेगा भाग्य का साथ

Geeta Jayanti 2025 Upay : गीता जयंती के दिन करें ये उपाय...

Shukra Nakshatra Parivartan 2025:  ऐश्वर्य और आकर्षण के देवता शुक्र देव करेंगे नक्षत्र परिवर्तन, इन राशियों को होगा धन लाभ

Shukra Nakshatra Parivartan 2025:  ऐश्वर्य और आकर्षण के देवता शुक्र देव करेंगे...

26 नवंबर 2025 का राशिफलः इन राशियों पर बरसेगी आज कृपा, रुके हुए सभी काम होंगे पूरे

26 नवंबर 2025 का राशिफलः इन राशियों पर बरसेगी आज कृपा, रुके...

24 नवंबर 2025 का राशिफलः तुला राशि के लोगों को आज संतुलन बनाए रखना चाहिए, बनेंगे महत्वपूर्ण कार्य

24 नवंबर 2025 का राशिफलः तुला राशि के लोगों को आज संतुलन...

23 नवंबर 2025 का राशिफलः कुंभ, कर्क और वृषभ राशि के लिए आज का दिन है फलदायक, बनेंगे सभी बिगड़े काम

23 नवंबर 2025 का राशिफलः कुंभ, कर्क और वृषभ राशि के लिए...

22 नवंबर 2025 का राशिफलः व्यापारियों के लिए आज है अच्छा दिन, साझेदारी में होगा लाभ...जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

22 नवंबर 2025 का राशिफलः व्यापारियों के लिए आज है अच्छा दिन,...