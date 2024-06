Side effects of eating raw garlic on an empty stomach: सुबह खाली पेट आप भी करते हैं कच्चे लहसुन का सेवन, तो जान लें इससे होने वाले नुकसान

Side effects of eating raw garlic on an empty stomach: खाने में स्वाद बढ़ाने के काम आने वाला लहसुन में कई औषधीय गुण छिपे होते हैं। इसका सेवन करने से शरीर की तमाम बीमारियों से छुटकारा मिलता है। लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी कार्सिनोजेनिक नाम के कुछ तत्व पाए जाते हैं, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाने में हेल्प करते हैं।

लहसुन को कच्चा खाने से व्यक्ति का दिमाग संतुलित रहता है। जिसके चलते उसको डिप्रेशन से लड़ने में मदद मिलता है। साथ ही ये उसको मानसिक परेशानियों से भी दूर रखता है। ये आपके ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रखता है।कई लोग सुबह खाली पेट लहसुन की एक या दो कली खा लेते है ऐसा करना उनकी सेहत पर उल्टे परिणाम दे सकता है।

खाली पेट लहसुन खाने से मुंह से बद्दबू आने लगती है। इसके अलावा पेट से संबंधित बीमारियों से जूझ रहे लोगो को पाचनसे संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं।अगर आप लहसुन का जरूरत से ज्यादा सेवन करेंगे तो ये आपके रक्त को पतला कर सकता है। जिसके कारण आप एनीमिया जैसी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं।कई लोगों को लहसुन के सेवन से एलर्जी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।