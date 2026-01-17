सिख गुरु टिप्पणी विवाद : दिल्ली स्पीकर विजेंद्र गुप्ता का दावा- फोरेंसिक एनालिसिस में वीडियो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं पाई गई

  1. हिन्दी समाचार
Sikh Guru Remark Row : दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने शनिवार को विपक्ष की नेता आतिशी की सिख गुरुओं का अपमान करने वाली कथित टिप्पणियों से जुड़े वीडियो की छेड़छाड़ न किए जाने का दावा किया है। विजेंद्र गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि फोरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट में क्लिप को असली और बिना किसी छेड़छाड़ के बताया गया है।

Sikh Guru Remark Row : दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने शनिवार को विपक्ष की नेता आतिशी की सिख गुरुओं का अपमान करने वाली कथित टिप्पणियों से जुड़े वीडियो की छेड़छाड़ न किए जाने का दावा किया है। विजेंद्र गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि फोरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट में क्लिप को असली और बिना किसी छेड़छाड़ के बताया गया है।

दिल्ली विधानसभा स्पीकर के इस बयान से पहले आम आदमी पार्टी शासित पंजाब में पुलिस ने दावा किया था कि उनकी फोरेंसिक जांच में पता चला है कि वीडियो “छेड़छाड़ किया हुआ” था। इसके बाद, दिल्ली विधानसभा में आप के चीफ व्हिप संजीव झा ने मांग की कि स्पीकर गुप्ता सोशल मीडिया पर क्लिप शेयर करने के लिए मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला चलाएं।

दिल्ली विधानसभा स्पीकर ने क्या कहा? 

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजेंद्र गुप्ता ने कहा, “हाउस ने फॉरेंसिक जांच कराने का सर्वसम्मति से फैसला लिया था। हालांकि, जैसे ही मामला जांच के लिए भेजा गया, अचानक यह खबर आई कि पंजाब सरकार ने पहले ही जांच पूरी कर ली है, रिपोर्ट भी आ गई है, और FIR भी दर्ज हो गई है। जिस नाटकीय तरीके से यह सब हुआ, उसने आज सच्चाई और झूठ को साफ-साफ अलग कर दिया है।”

उन्होंने आगे कहा, “हमें जो विस्तृत फॉरेंसिक रिपोर्ट मिली है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि वीडियो और ऑडियो में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। यह जैसा है वैसा ही है, पूरी तरह से ओरिजिनल और सही सलामत है…. जालंधर कोर्ट द्वारा जारी किया गया आदेश कोई अंतिम फैसला नहीं है, बल्कि सिर्फ एक अंतरिम आदेश है। यह आदेश न तो सच्चाई तय करता है, और न ही यह तय करता है कि कौन दोषी है या निर्दोष।”

गुप्ता ने कहा, “मैं पंजाब सरकार की फोरेंसिक साइंस लैब की भी सीबीआई जांच करवाऊंगा। सब कुछ हूबहू वैसा ही है। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स उसी रूप में दूंगा। ‘गुरु’ शब्द का इस्तेमाल हूबहू किया गया है, और यह वीडियो में मिला है।”

