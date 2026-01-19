Silver Gold Rate : अबकी बार चांदी 3 लाख के पार, सोने ने भी लगाई छलांग

Silver Gold Rate : सोमवार को इंटरनेशनल मार्केट में सोने और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गईं, क्योंकि बढ़ते ग्लोबल ट्रेड और टैरिफ टेंशन के बीच सेफ-हेवन खरीदारी हुई। सोने और चांदी की कीमतों में यह उछाल तब आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर तब तक एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की धमकी दी, जब तक अमेरिका को ग्रीनलैंड खरीदने की इजाज़त नहीं मिल जाती।

स्पॉट सोने की कीमत 1.6% बढ़कर $4,670.01 प्रति औंस हो गई, जो $4,689.39 के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी। फरवरी डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोने का वायदा 1.8% बढ़कर $4,677 हो गया। स्पॉट चांदी की कीमत 4.4% बढ़कर $93.85 प्रति औंस हो गई, जो $94.08 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। इस बीच, अमेरिकी डॉलर गिर गया, जिससे सोने और चांदी की कीमतों को सपोर्ट मिला। डॉलर इंडेक्स 0.19% गिरकर 99.18 पर आ गया।

आज भारत में 24 कैरेट सोने का दाम 14,377 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने का दाम 13,179 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने का दाम 10,783 रुपये प्रति ग्राम है। पिछले कुछ दिनों में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। 18, 22 और 24 कैरेट सोने की कीमत में कल के मुकाबले 1 ग्राम सोने की कीमत में बहुत कम बदलाव आया है। कल प्रति ग्राम सोने की कीमत (24 कैरेट सोने का रेट प्रति ग्राम) 14,378 रुपये थी, जो आज 1 रुपये बदलकर 14,377 रुपये हो गई है।

अभी भारत में चांदी की कीमत 294.90 रुपये प्रति ग्राम और 2,94,900 रुपये प्रति किलोग्राम है। हालांकि यह अक्सर सोने से सस्ती होती है, फिर भी चांदी निवेशकों और ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए एक आम पसंद है, खासकर उन देशों में जो सोने के मुकाबले चांदी के गहने ज़्यादा खरीदते हैं। चांदी की कीमत ग्लोबल मार्केट पर भी निर्भर करती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल इस्तेमाल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए चांदी की डिमांड भी कीमतों में उतार-चढ़ाव में बड़ा रोल निभाती है।