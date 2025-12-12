Silver Rate Today: चांदी में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी, ऑलटाइम हाई रेट पर पहुंची सफेद धातु की कीमत

Silver Rate Today: आज (12 दिसंबर) को चांदी की कीमतों में उल्लेखनीय तेजी देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत सहित देशभर में चांदी का भाव नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। इसके नया रिकॉर्ड बनाते हुए निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। दरअसल, अमेरिका के फेडरल रिजर्व द्वारा प्रमुख ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती के बाद सुरक्षित निवेश (सेफ हेवेन) माने जाने वाले चांदी की मांग तेजी से बढ़ी है।

गुडरिटर्न्सडॉटइन के अनुसार, आज चांदी का भाव ₹204 प्रति ग्राम और ₹2,04,000 प्रति किलोग्राम है। इससे पहले शुक्रवार सुबह से इस सफेद धातु के फ्यूचर्स में लगातार चौथे दिन बढ़त जारी रही, मार्च डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स में 1,420 रुपये या 0.71 परसेंट की बढ़ोतरी हुई, जो मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 2,00,362 रुपये प्रति kg के ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गया था। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंटरनेशनल फैक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग डिमांड और रुपये में गिरावट की वजह से चांदी की कीमतें और बढ़ेंगी।

एनरिच मनी के CEO पोनमुडी आर. ने ET को बताया, “ग्लोबल और घरेलू दोनों मार्केट में चांदी सोने से बेहतर परफॉर्म कर रही है”, उन्होंने कहा कि इस बढ़ोतरी को “इंडस्ट्रियल डिमांड और डॉलर में बड़े पैमाने पर नरमी से बढ़े मजबूत ट्रेंड एक्सेलरेशन” से सपोर्ट मिला है। उन्होंने टेक्निकल आउटलुक के बारे में डिटेल में बताया: “इस ब्रेकआउट को बनाए रखने से Rs 2,00,000–Rs 2,03,000 के टारगेट एक्टिव रहेंगे। सपोर्ट Rs 1,90,000 पर है, और गहरा सपोर्ट Rs 1,86,000 पर है, हालांकि बड़ा ट्रेंड काफी ऊपर की ओर बना हुआ है।”

बुलिश आउटलुक के साथ, मेहता इक्विटीज के राहुल कलंत्री ने कन्फर्म किया कि “चांदी ने एक और रिकॉर्ड बनाया है और $65/oz की ओर बढ़ रही है,” जबकि यह भी कहा कि मजबूत ग्लोबल फैक्टर्स और रुपये की कमजोरी “घरेलू बुलियन की कीमतों को ऊंचा रखेगी।”