  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. सोनौली जानकी नगर वार्ड में सपा कार्यालय पर SIR एवं PDA चौपाल समीक्षा बैठक सम्पन्न

सोनौली जानकी नगर वार्ड में सपा कार्यालय पर SIR एवं PDA चौपाल समीक्षा बैठक सम्पन्न

सोनौली जानकी नगर वार्ड में सपा कार्यालय पर SIR एवं PDA चौपाल समीक्षा बैठक सम्पन्न

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: समाजवादी पार्टी के नौतनवा विधानसभा क्षेत्र-316 के सोनौली जानकी नगर वार्ड स्थित कार्यालय पर शनिवार को SIR एवं PDA चौपाल की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन को मजबूत करने, जनसंपर्क अभियान को गति देने और आगामी चुनावी रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई।

पढ़ें :- सालों की सेवा को नमन: राजू बाला के सम्मान में सभागार में गूंजा तालियों का स्वर

बैठक को संबोधित करते हुए बैजू यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा आम जनता के अधिकारों और उनके हक की लड़ाई लड़ती रही है। उन्होंने संगठन में पढ़ा-लिखा वर्ग जोड़ने और उसे मजबूत करने पर विशेष जोर दिया।

इस समीक्षा बैठक में जिला प्रभारी ओपी यादव, जिला अध्यक्ष विद्यासागर यादव, बृजमनगंज प्रभारी रजनीश, विधानसभा अध्यक्ष विक्रम यादव, प्रणय गौतम, अमरजीत साहनी, बिंद्रेश कनौजिया, अमित चौबे, जिला उपाध्यक्ष राजेश यादव, जिला उपाध्यक्ष राजू दूबे, डॉ. राजेश यादव, आमिर खान, सुदामा जी, नीरज गुप्ता, महेश, सभासद प्रतिनिधि रामअचल भारती, कमरुद्दीन खान, अमित, शिवऔतार, विष्णु गौड़, विजय यादव सहित बड़ी संख्या में सपा नेता, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट

पढ़ें :- GST के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपना इस्तीफा लिया वापस, कहा-मुझ पर कोई दबाव नहीं

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सोनौली जानकी नगर वार्ड में सपा कार्यालय पर SIR एवं PDA चौपाल समीक्षा बैठक सम्पन्न

सोनौली जानकी नगर वार्ड में सपा कार्यालय पर SIR एवं PDA चौपाल...

सालों की सेवा को नमन: राजू बाला के सम्मान में सभागार में गूंजा तालियों का स्वर

सालों की सेवा को नमन: राजू बाला के सम्मान में सभागार में...

GST के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपना इस्तीफा लिया वापस, कहा-मुझ पर कोई दबाव नहीं

GST के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपना इस्तीफा लिया वापस,...

यूपी को पुलिस स्टेट नहीं बनने देंगे, जजों पर दबाव डाल रहे अधिकारी...इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी

यूपी को पुलिस स्टेट नहीं बनने देंगे, जजों पर दबाव डाल रहे...

SC, ST और OBC समाज पर जुल्म करना अपना जन्म–सिद्ध अधिकार मानते हैं...यूजीसी के नियम का विरोध करने वालों पर स्वामी प्रसाद मौर्य का निशाना

SC, ST और OBC समाज पर जुल्म करना अपना जन्म–सिद्ध अधिकार मानते...

यूपी में पंचायत चुनाव से पहले सीएम योगी का बड़ा फैसला, बदल गए इन पंचायतों के नाम

यूपी में पंचायत चुनाव से पहले सीएम योगी का बड़ा फैसला, बदल...