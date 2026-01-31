सोनौली जानकी नगर वार्ड में सपा कार्यालय पर SIR एवं PDA चौपाल समीक्षा बैठक सम्पन्न

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: समाजवादी पार्टी के नौतनवा विधानसभा क्षेत्र-316 के सोनौली जानकी नगर वार्ड स्थित कार्यालय पर शनिवार को SIR एवं PDA चौपाल की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन को मजबूत करने, जनसंपर्क अभियान को गति देने और आगामी चुनावी रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक को संबोधित करते हुए बैजू यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा आम जनता के अधिकारों और उनके हक की लड़ाई लड़ती रही है। उन्होंने संगठन में पढ़ा-लिखा वर्ग जोड़ने और उसे मजबूत करने पर विशेष जोर दिया।

इस समीक्षा बैठक में जिला प्रभारी ओपी यादव, जिला अध्यक्ष विद्यासागर यादव, बृजमनगंज प्रभारी रजनीश, विधानसभा अध्यक्ष विक्रम यादव, प्रणय गौतम, अमरजीत साहनी, बिंद्रेश कनौजिया, अमित चौबे, जिला उपाध्यक्ष राजेश यादव, जिला उपाध्यक्ष राजू दूबे, डॉ. राजेश यादव, आमिर खान, सुदामा जी, नीरज गुप्ता, महेश, सभासद प्रतिनिधि रामअचल भारती, कमरुद्दीन खान, अमित, शिवऔतार, विष्णु गौड़, विजय यादव सहित बड़ी संख्या में सपा नेता, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट