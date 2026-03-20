युद्ध के बीच खाड़ी क्षेत्र में छह भारतीय नागरिकों की मौत, एक लापता, शवों को भारत लाने कि जा रही है तैयारी

नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच, खाड़ी क्षेत्र में हुई अलग-अलग घटनाओं में छह भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है। वहीं एक भारतीय लापता है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारतीय मिशन सहायता और शवों को वापस लाने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहे हैं। इंटर-मिनिस्टीरियल ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए एमईए में एडिशनल सेक्रेटरी असीम आर महाजन ने कहा कि कई देशों में भारतीय मिशन लापता व्यक्ति का पता लगाने और मृतकों के शवों को भारत वापस लाने में मदद करने के लिए अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

असीम आर महाजन ने कहा कि दुर्भाग्य से अलग-अलग घटनाओं में छह भारतीय नागरिकों की जान चली गई है और एक लापता है। सऊदी अरब, ओमान, इराक और यूएई में हमारे मिशन लापता भारतीय नागरिक के बारे में और मृत भारतीय नागरिकों के शवों को जल्द से जल्द भारत वापस लाने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने आगे कहा कि गल्फ क्षेत्र से यात्रा की स्थिति धीरे-धीरे बेहतर हो रही है और बड़ी संख्या में यात्री पहले ही भारत लौट चुके हैं। एमईए अधिकारी ने कहा कि इस क्षेत्र से अतिरिक्त उड़ानें चलने के साथ स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। 28 फरवरी से अब तक इस क्षेत्र से लगभग तीन लाख यात्री भारत लौट चुके हैं। MEA के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात की एयरलाइंस परिचालन और सुरक्षा संबंधी बातों को ध्यान में रखते हुए सीमित संख्या में गैर-निर्धारित उड़ानें चलाना जारी रखे हुए हैं। आज फिर यूएई के विभिन्न हवाई अड्डों से भारत के लिए लगभग 90 उड़ानें चलने की उम्मीद है। ओमान और सऊदी अरब से भी भारत के लिए उड़ानें जारी हैं, जबकि कतर में हवाई क्षेत्र के आंशिक रूप से फिर से खुलने से कुछ व्यावसायिक आवाजाही संभव हो पाई है। महाजन ने कहा कि कतर का हवाई क्षेत्र आंशिक रूप से खुला होने के कारण, कतर एयरवेज से आज भारत के लिए 10 गैर-निर्धारित व्यावसायिक उड़ानें चलाने की उम्मीद है।