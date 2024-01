Skin Care Routine: समय से पहले बुढ़पा नहीं चाहती तो नहाने के बाद भूल कर भी न करें ये गलतियां

Do not make this mistake after bathing: साफ तन निरोगी काया…ऐसा कहा जाता है साफ सुथरा रहने और नहाने से शरीर निरोगी रहता है मतलब बीमारियां नहीं होती है। वहीं अगर नहाने के दौरान गलतियां कर दी जाए तो समय से पहले बुढ़ापा आ सकता है। नहाने के बाद अनजाने में की गई गलतियां आपको कई स्किन प्रॉब्लम्स का शिकार बना सकती है।

अगर आप नहाने के तुरंत बाद मेकअप करती हैं तो यह गलत है। नहाने के बाद तुंरत चेहरे पर टॉवल से रगड़ रगड़ कर नहीं पोछना चाहिए। इसस े चेहरा मुर्झाया हुआ बेजान दिखने लगता है। नहाने के बाद आपको स्किन क के बाद स्किन पर किसी भी प्रकार का केमिकल वाली क्रीम या प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से फेस खराब हो जाता है।

एक बात और ध्यान रखें नहाने के बाद सिर्फ चेहरे पर ही नहीं बल्कि पूरे शरीर पर अच्छा मॉस्चराइजर लगाना चाहिए। ऐसा करने से स्किन में ड्राईनेस नहीं आती है मुलायम रहती है। सर्दियों में बहुत अधिक गर्म पानी से नहाने से भी बचना चाहिए। इतना ही नहीं अधिक देर तक नहीं नहाना चाहिए।