स्किन की झुर्रियां और ढीलापन होगा दूर, फॉलों करें ये नाइट रुटीन

खूबसूरत और जवां दिखना कौन नहीं चाहता। इसके लिए बहुत अधिक नहीं बस जरा सी देखभाल की जरुरत होती है। आज हम उम्र की दहलीज के 40 साल पार करने के बाद भी बचाए गए टिप्स को फॉलों करे आप 20 की नजर आ सकती हैं।

क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग के साथ साथ सीरम..

चालीस साल की उम्र पार करने के बाद रात को सोने से पहले नाइट रुटीन जरुर फॉलो करें। रात के समय बस आपको इतना करना होगा कि चेहरे को क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग के साथ साथ सीरम या फेस ऑयल या फिर शीट मास्क की आवश्यकता होती है।

एंटी एजिंग क्रीम लगाना बेहद फायदेमंद

चालीस पार उम्र में एंटी एजिंग क्रीम (anti aging cream) लगाना बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। मार्केट में कई तरह के एंटी एजिंग क्रीम मौजूद हैं। इसे खरीदते समय ध्यान रखे कि अपनी स्किन टाइप के अनुसार ही खरीदे।

घर पर मौजूद हर्बल चीजों से बने फेसपैक का इस्तेमाल करें

इस क्रीम को दिन में दो बार लगाएं।इसके अलावा स्किन पर ढीलापन (wrinkling and sagging of the skin) न आए इसलिए फेस की मसाज जरुर करें।मसाज के लिए स्किन टाइप के अनुसार तेल का यूज करें। इसके अलावा अपने घर पर मौजूद हर्बल चीजों से बने फेसपैक का इस्तेमाल करें। इससे बहुत अधिक जेब पर असर भी नहीं पड़ेगा।