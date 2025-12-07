स्मृति मंधाना ने पलाश मुछाल के साथ शादी टलने के बाद तोड़ी चुप्पी, किया बड़ा एलान' ,अब आगे बढ़ने का समय है...'

नई दिल्ली। भारतीय महिला टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) ने पलाश मुछाल (Palash Muchhal) के साथ शादी टलने के बाद पहली बार रविवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चुप्पी तोड़ी है। मंधाना ने इंस्टाग्राम स्टोरी (Instagram Story) पर लंबा बयान जारी किया और इस बात की जानकारी दे दी है कि पलाश मुछाल (Palash Muchhal) के साथ उनकी शादी रद्द हो गई है। मालूम हो कि मंधाना और पलाश मुछाल (Palash Muchhal) की शादी 23 नवंबर को होने वाली थी, लेकिन उसी दिन इसे टाल दिया गया था। अब मंधाना ने बयान जारी कर स्पष्ट कर दिया है शादी रद्द कर दी गई है।

स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) ने लिखा कि पिछले कुछ हफ़्तों से मेरी ज़िंदगी को लेकर बहुत सारे अंदाज़ लगाए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि इस समय मेरे लिए बोलना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत प्राइवेट इंसान हूं और मैं इसे ऐसे ही रखना चाहूंगी, लेकिन मुझे यह साफ़ करना है कि शादी कैंसिल हो गई है। मैं इस मामले को यहीं खत्म करना चाहूंगी और आप सभी से भी ऐसा ही करने की गुज़ारिश करूंगी।

स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) ने कहा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि इस समय दोनों परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान करें और हमें अपनी रफ़्तार से आगे बढ़ने का मौका दें। मेरा मानना ​​है कि हम सभी के पीछे एक बड़ा मकसद है और मेरे लिए वह हमेशा अपने देश को सबसे ऊंचे लेवल पर रिप्रेजेंट करना रहा है। मुझे उम्मीद है कि मैं जब तक हो सके इंडिया के लिए खेलता रहूंगी और ट्रॉफ़ी जीतता रहूंगी और मेरा फ़ोकस हमेशा वहीं रहेगा। आप सभी के सपोर्ट के लिए धन्यवाद। अब आगे बढ़ने का समय है।