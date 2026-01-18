मौनी अमावस्या पर समाजसेवी नंदलाल जायसवाल ने साधु–संतों का किया सत्कार

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: पावन पर्व मौनी अमावस्या पर नौतनवा नगर के प्रतिष्ठित समाजसेवी नंदलाल जायसवाल द्वारा उनके राहुल नगर वार्ड स्थित नंदलाल भवन के प्रांगण में साधु–संतों एवं महात्माओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया।

भंडारे में दूर-दूर से पहुँचे संत महात्माओं को विधि-विधान से भोजन कराया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी संतों को कंबल, द्रव्य दक्षिणा एवं आवश्यक सामग्री भेंट की गई। सत्कार से प्रसन्न संतों ने श्री जायसवाल सहित समस्त नगरवासियों के सुख-समृद्धि एवं शांति के लिए आशीर्वाद प्रदान किया।

स्थानीय लोगों व समाजसेवियों ने भी कार्यक्रम में भाग लेकर इस सेवा भाव की सराहना की। इस अवसर पर श्री जायसवाल ने कहा कि “मौनी अमावस्या तप, दान और सेवा का पर्व है। संतों का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है।”

इस धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन ने पूरे क्षेत्र में श्रद्धा, सेवा और समरसता का संदेश प्रसारित किया।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट