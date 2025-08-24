Son Of Sardaar 2 OTT: थिएटर्स के बाद ओटीटी बनेगा सहारा, ऑनलाइन कहां स्ट्रीम होगी सन ऑफ सरदार 2?

एक्टर अजय देवगन की कॉमेडी फिल्म 'सन ऑफ सरदार' को एक महीने पहले थिएटर्स में रिलीज किया गया था। इसके रिलीज के पहले माना जा रहा था कि अजय की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी। लेकिन सन ऑफ सरदार का सीक्वल ऑडियंस का दिल जीतने में सफल नहीं नहीं रहा। ऐसे में अब सन ऑफ सरदार पार्ट 2 की ओटीटी रिलीज को लेकर सुर्खियां तेज हो गई हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि ये मूवी ऑनलाइन कब और कहां स्ट्रीम की जाएगी। आइए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स में जानते हैं।
ओटीटी पर कब और कहां आएगी सन ऑफ सरदार 2
25 जुलाई के दिन सन ऑफ सरदार 2 सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। निर्देशक विजय कुमार अरोड़ा के निर्देशन में बनने वाली ये मूवी सही मायनों में ऑडियंस का दिल जीतने में नाकाम रही। जिसके चलते इसे क्रिटिक्स और जनता की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला।एक मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म होने के नाते सन ऑफ सरदार 2 फैंस के दिलों पर छाप छोड़ने में कामयाब नहीं हो सकी। यही कारण रहा जो ये मूवी घरेलू बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। अब इसकी ओटीटी रिलीज की चर्चा तेज होने लगीं। बता दें कि सन ऑफ सरदार 2 के डिजिटल राइट्स की डील ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) के साथ पहले ही हो गई थी। इस आधार पर ऑनलाइन ये फिल्म इसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन स्ट्रीम की जाएगी।
हालांकि, अभी इसी रिलीज डेट का आधिकारिक एलान होना बाकी है। कयास लगाए जा रहे हैं सितंबर के आखिरी या फिर अक्टूबर के पहले वीक में सन ऑफ सरदार का सीक्वल नेटफ्लिक्स पर आ जाएगा। इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा मृणाल ठाकुर, रवि किशन, चंकी पांडे, कुब्रा सैत, नीरू बाजवा, रोशनी वालिया, दीपक डोबरियाल, सरत सक्सेना, संजय मिश्रा और विंदू दारा सिंह जैसे कलाकारों ने अहम भूमिका निभाई है।
बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सन ऑफ सरदार 2 का बजट 150 करोड़ के करीब था। इसके लाइफटाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ गौर किया जाए तो बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार 42 करोड़ रहा है। जबकि वर्ल्डवाइड इस मूवी की कमाई महज 60 करोड़ हो पाई है। इस हिसाब से सन ऑफ सरदार 2 के मेकर्स घाटे में रहे हैं।