Jatadhara: दांत बजाते हुए दिखा Sonakshi Sinha का रौद्र रूप, जटाधारा का टीजर हुआ रिलीज, जानिए कब आएगी फिल्म

एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा की अपकमिंग फिल्म ‘जटाधारी’का टीजर रिलीज हुआ है। फिल्म का टीजर बहुत ही अच्छा है जिसमें सोनाक्षी किसी देवी की रूप में दिख रही हैं। सोनाक्षी सिर से पैरों तक जेवर पहनी हुई हैं। इससे ये साफ जाहिर है की सोनाक्षी की फिल्म पौराणिक कथाओं पर आधारित है। चलिये आपको बताते हैं की टीजर में क्या है।

सोनाक्षी सिंहा का रौद्र रूप

फिल्म के टीजर की शुरुआत एक तहखाने के द्वार खोलने से होती है, जिसके अंदर खूब सारे सोने, हीरे और मोती का खजाना रखा हुआ है। इसी तहखाने में सुधीर बाबू हाथों में त्रिशूल लिए हुए जाते दिखाई देते हैं। इसके बाद टीजर में सोनाक्षी सिंहा की एंट्री होती है, जो किसी देवी की तरह सिर से लेकर पैर तक सोने के गहने पहने हुए हैं। यहां उनके चेहरे पर गुस्सा और हाथों में तलवार दिखाई दे रही हैं। इस टीजर में सोनाक्षी सिंहा का एक रौद्र रूप देखने को मिला, जिसमें उनके बाल हवा में उड़ रहे थे, उनके माथे की बिगड़ी हुई है, और वह गुस्से में दांत बजाते नजर आ रही हैं।

सुधीर बाबू का मिशन

टीजर देखकर ऐसा लग रहा है कि सुधीर बाबू एक मिशन के तहत इस तहखाने के अंदर गए हैं। टीजर में सुधीर बाबू का किरदार गंभीर और सख्त मिजाज का दिखाई दे रहा है। वहीं, सोनाक्षी सिन्हा के देवी लुक ने पूरे टीजर में लोगों का ध्यान खींचा है। टीजर के आखिर में सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा आमने-सामने हवा में उड़ते दिखेंगे।