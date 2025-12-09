  1. हिन्दी समाचार
सोनिया गांधी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, अब नागरिकता मामले में जारी हुआ नोटिस

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) को नागरिकता मामले में नोटिस जारी किया है। सोनिया गांधी (Sonia Gandhi)  पर नागरिकता लेने से पहले ही वोटर लिस्ट में नाम शामिल होने का आरोप है।

By संतोष सिंह 
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) को नागरिकता मामले (Citizenship Case) में नोटिस जारी किया है। सोनिया गांधी (Sonia Gandhi)  पर नागरिकता लेने से पहले ही वोटर लिस्ट में नाम शामिल होने का आरोप है। आज सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) का 79वां जन्मदिन भी है।

बता दें कि सोनिया गांधी (Sonia Gandhi)  पर आरोप है कि नागरिकता लेने पहले ही उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो गया था। विकास त्रिपाठी नाम से व्यक्ति ने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि साल 1980 की नई दिल्ली के संसदयी क्षेत्र में वोटर लिस्ट में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) का नाम दर्ज था। जबकि तीन साल बाद यानी 30 अप्रैल 1983 को सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) को भारत की नागरिकता मिली थी।

याचिका में इसे कानून का उल्लघंन बताया गया था। यहां तक कि याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि वोटर लिस्ट से साल 1982 में सोनिया गांधी (Sonia Gandhi)  का नाम हटा दिया गया था। बाद में 1983 में सोनिया गांधी (Sonia Gandhi)  का नाम फिर वोटर लिस्ट में शामिल किया गया। याचिका में सवाल उठाया गया कि जब नागरिकता थी ही नहीं तो वोटर लिस्ट में नाम आखिर किस डाक्यूमेंट के प्रयोग से जुड़वाया गया। याचिका में इस बात की भी आशंका जताई गई कि हो सकता है कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए सोनिया गांधी (Sonia Gandhi)ने जाली या फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया होगा।

