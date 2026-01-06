  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. सोनिया गांधी सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती, विशेषज्ञों की निगरानी में रखा गया

सोनिया गांधी सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती, विशेषज्ञों की निगरानी में रखा गया

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) को मंगलवार को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल (Sir Ganga Ram Hospital) में भर्ती कराया गया। सूत्रों के अनुसार, उनकी हालत स्थिर है और उन्हें एक छाती रोग विशेषज्ञ की निगरानी में रखा गया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) को मंगलवार को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल (Sir Ganga Ram Hospital) में भर्ती कराया गया। सूत्रों के अनुसार, उनकी हालत स्थिर है और उन्हें एक छाती रोग विशेषज्ञ (Chest Disease Specialist) की निगरानी में रखा गया है। यह एक नियमित भर्ती बताई जा रही है, लेकिन अस्पताल के एक सूत्र ने पीटीआई (PTI) को बताया कि सोनिया गांधी (Sonia Gandhi)  को पुरानी खांसी की समस्या है और वे शहर में प्रदूषण को देखते हुए नियमित जांच के लिए आती रहती हैं। उन्हें सोमवार शाम को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

पढ़ें :- 'पटाखे जलाने वाले देशद्रोही...' दिल्ली के प्रदूषण पर भड़कीं भाजपा नेता मेनका गांधी

अस्पताल के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सोनिया गांधी (Sonia Gandhi)  की स्वास्थ्य स्थिति ठीक है। उन्हें विशेष रूप से छाती से संबंधित समस्याओं के लिए चिकित्सकीय देखरेख में रखा गया है। उन्हें पहले से ही पुरानी खांसी की शिकायत रही है, जिसके कारण वे नियमित अंतराल पर अस्पताल आकर अपनी जांच करवाती हैं। गांधी दिसंबर 2025 में 79 साल की हो गई।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

UP SIR Draft Voter : यूपी में 12 करोड़ 55 लाख से ज्यादा मतदाता, एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी, वेबसाइट पर चेक करें नाम

UP SIR Draft Voter : यूपी में 12 करोड़ 55 लाख से...

अब अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम ने मांगी इमरजेंसी परोल, जाना चाहता है आजमगढ़

अब अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम ने मांगी इमरजेंसी परोल, जाना चाहता है...

Video-असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा नेता नवनीत राणा पर साधा निशाना, बोले- 'तुम 4 नहीं 8 बच्चे पैदा करो, कौन रोक रहा है?'

Video-असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा नेता नवनीत राणा पर साधा निशाना, बोले- 'तुम...

क्या भारत में भी कुछ ऐसा होगा जैसा वेनेजुएला में हुआ? कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का विवादित बयान

क्या भारत में भी कुछ ऐसा होगा जैसा वेनेजुएला में हुआ? कांग्रेस...

UP SIR Voter List 2026 : ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में ऐसे चेक करें अपना नाम , लिस्ट में न दिखे नाम तो तुरंत करें ये काम

UP SIR Voter List 2026 : ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में ऐसे चेक...

एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत भारत की एक्सपोर्ट ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है टी एन वी इंस्पेक्शन डिवीजन

एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत भारत की एक्सपोर्ट ग्रोथ को सपोर्ट कर...