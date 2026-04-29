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सोनौली में गैस संकट पर सपा नेता बैजू यादव का अल्टीमेटम, बोले– जल्द होगा विशाल जन आंदोलन

सोनौली में गैस संकट पर सपा नेता बैजू यादव का अल्टीमेटम, बोले– जल्द होगा विशाल जन आंदोलन

By ब्यूरो टीम महराजगंज 
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पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: आदर्श नगर पंचायत सोनौली में गैस सिलेंडर वितरण की अव्यवस्था को लेकर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। आम जनता घंटों लाइन में खड़ी रहने को मजबूर है, बावजूद इसके समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। वितरण प्रणाली में अनियमितता और कालाबाजारी के आरोप गंभीर होते जा रहे हैं।

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इसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहिनी बैजू यादव ने पर्दाफाश न्यूज़ के संवाददाता से खास बातचीत में बड़ा बयान दिया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि—

“अगर गैस सिलेंडर वितरण सुचारू ढंग से नहीं चला, तो जल्द ही एक विशाल जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा।”

सपा नेता बैजू यादव ने बताया कि वह लगातार गैस सिलेंडर की किल्लत और कालाबाजारी के खिलाफ आंदोलनरत हैं। उनके प्रयासों से कुछ हद तक व्यवस्था में सुधार तो हुआ, लेकिन कालाबाजारी पूरी तरह बंद नहीं हुई है। उन्होंने साफ कहा कि आम नागरिकों के हक का गैस सिलेंडर कोई नहीं हड़पने देगा।

उन्होंने प्रशासन से मांग की कि वितरण व्यवस्था पारदर्शी की जाए, लोगों को समय पर गैस उपलब्ध कराई जाए और कालाबाजारी में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो।

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बैजू यादव ने यह भी साफ संकेत दिया कि—

“यदि स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो हम फिर से सड़क पर उतरेंगे और बड़ा जन आंदोलन करेंगे।”

यह मुद्दा अब जन-जन की पीड़ा बन चुका है, और सपा नेता के तेवरों से साफ है कि आने वाले दिनों में सोनौली में बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकता है।

 

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