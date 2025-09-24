सपा विधायक कविंद्र चौधरी के साले ने आत्महत्या की, कमरे से नहीं बरामद हुआ कोई सुसाइड नोट

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में सपा विधायक कावेंद्र चौधरी (SP MLA Kavinder Chaudhary) के साले ने सुसाइड कर लिया है। वह रात को खाना खाने के बाद रोज की तरह अपने कमरे में सोने गया। सुबह जब नौकर सफाई के लिए कमरे में गया तो उसे पंखे से फंदे के सहारे झूलते पाया।

आनन-फानन में उसे फंदे से उतारकर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा दिया है। मृतक की पहचान गोमती नगर के विपुलखंड में रहने वाले कार्तिकेय राज (25) के रूप में हुई। कार्तिकेय राज (Karthikeya Raj) प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। अंबेडकर नगर में एक होटल का व्यवसाय भी संभाल रहा था। कार्तिकेय के पिता शोभाराम वर्मा (Father Shobharam Verma) बलिया में जिला पंचायत विभाग (District Panchayat Department) में इंजीनियर हैं।

रोज की तरह कमरे में गया सोने

परिजनों ने बताया कि घर पर मां नीलम वर्मा, नानी और दो नौकर थे। रात में सभी के साथ खाना खाने के बाद रोज की तरह कार्तिकेय अपने कमरे में सोने चला गया। घर में एक पालतू कुत्ता था। जिसको हमेशा कार्तिकेय राज (Karthikeya Raj) अपने साथ रखता था,लेकिन मंगलवार रात वो उसको अपने साथ नहीं ले गया। सुबह नौकर रामपाल कमरे की सफाई करने पहुंचा तो देखा कि वो पंखे के सहारे फांसी के फंदे से लटका था। रामपाल ने परिजनों को घटना की जानकारी दी।

मौके से कोई सुसाइड नोट (Suicide Note) नहीं मिला है। कार्तिकेय राज (Karthikeya Raj) ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया था, लेकिन उसे डिलीट कर दिया था। पोस्ट में उसने क्या लिखा था इसकी जानकारी किसी को नहीं है। उसकी मौत से पिता और मां पूरी तरह से टूट गई हैं। कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हैं।

मानसिक तनाव के चलते उठाया कदम

मृतक के रिश्तेदार रिटायर्ड डीआईजी देवेंद्र चौधरी (Retired DIG Devendra Chaudhary) ने बताया कि कार्तिक हमारा रिश्ते में भतीजा लगता है। वह बीते कई दिनों से मानसिक तनाव से जूझ रहा था। उसके चलते ही उसने सुसाइड किया। जानकारी मिलने पर उसको लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

होटल व्यवसाय संभाल रहा था युवक

उन्होंने बताया कि परिवार में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। उसने कंप्यूटर कोर्स और वकालत की भी पढ़ाई की थी। इस समय वह अंबेडकर नगर में एक होटल का व्यवसाय संभाल रहा था। कार्तिकेय की बहन की शादी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राम प्रसाद चौधरी (Former minister Ram Prasad Chaudhary) के बेटे कावेंद्र चौधरी से हुई है। कावेंद्र चौधरी (Kavendra Chowdhury) बस्ती के कप्तान गंज विधानसभा से विधायक हैं। गोमती नगर के विपुल खंड (Vipul Khand) में रहते हैं।