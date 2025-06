यूपी पंचायत चुनाव को लेकर सपा अलर्ट मोड में, आरक्षण-परिसीमन पर नजर रखने के लिए इनको सौंपी जिम्मेदारी

यूपी (UP) की मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) आगामी पंचायत चुनाव (UP Panchayat Elections) के लिए खास तैयारियों में जुट गई है। पार्टी नेताओं ने बताया कि आरक्षण और परिसीमन (Reservation and Delimitation) के डाटा पर भी नजर रखी जा रही है, ताकि सत्ताधारी दल कोई गड़बड़ न कर सके।