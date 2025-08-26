Police Raid On Liquor Shops And Dhabas: बबीना में रात 9 बजे से चली विशेष जांच, नशे में गाड़ी चलाने वालों के काटे चालान

एडीजी जोन के निर्देश पर बबीना में शराब ठेकों, होटलों और ढाबों पर विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस कार्यवाई को रात 9 बजे से शुरू किया गया जिसमें पुलिस ने जिला सीमाओं पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की गहन जांच की।

पुलिस का मुख्य उद्देश्य हथियारबंद अपराधियों, अवैध शराब और नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना था। जैसे ही पुलिस टीम ढाबों पर पहुंची, वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया। कई संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली गई। नशे में वाहन चलाते पाए गए लोगों के चालान काटे गए।

इस अभियान में थाना प्रभारी तुलसीराम पांडे के नेतृत्व में उप निरीक्षक अतुल पांडे, सुनील त्रिपाठी, नकुल कुमार, पवन कुमार, गंभीर और रामकेश शामिल रहे। साथ ही कांस्टेबल आशीष, शिवजीत कुमार चालक की टीम ने भी सहयोग किया।