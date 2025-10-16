SpiceJet Chhath-Diwali Flights : स्पाइसजेट ने छठ-दिवाली के लिए शुरू की नई उड़ानें , परदेस से घर लौटना अब और आसान

स्पाइसजेट ने छठ पूजा और दिवाली से पहले बिहार के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए विशेष त्यौहारी उड़ानें शुरू की हैं। फेस्टिव सीजन में एयरलाइन ने कई प्रमुख शहरों से पटना और दरभंगा के लिए नई उड़ानों की शुरुआत की है। माना जा रहा है कि इससे त्योहारों पर घर लौटना अब और आसान और सुलभ हो जाएगा। अब अहमदाबाद, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों से पटना के लिए सीधी उड़ानें शुरू हो रही हैं। इससे यात्रियों को ज्यादा विकल्प मिलेंगे और टिकट मिलना भी आसान होगा।

ये नई उड़ानें एयरलाइन की दिल्ली, मुंबई और गुवाहाटी से पटना और बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली से दरभंगा के लिए मौजूदा सेवाओं के अतिरिक्त हैं।

त्योहारों पर खास कदम

बिहार के एक और प्रमुख शहर दरभंगा के लिए भी अब दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से अतिरिक्त उड़ानें शुरू की गई हैं। यह कदम उन लोगों के लिए खास राहत लेकर आया है जो मिथिला क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं और त्योहारों के दौरान वहां जाना चाहते हैं।