शुभमन गिल को स्पिनर साई किशोर ने बताया प्रभावशाली कप्तान, इंग्लैण्ड टेस्ट दौरे की कप्तानी का दिया हवाला

नई दिल्ली। गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) के स्पिनर साई किशोर ने शुभमन गिल के कप्तानी सरहाना की है। किशोर ने इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) में गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) के लिए और भारत के लिए इंग्लैंड टेस्ट दौरे में उनकी प्रभावशाली कप्तानी का हवाला दिया है। रोहित शर्मा के संन्यास के बाद गिल को भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था और उन्होंने एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी (Anderson-Tendulkar Trophy) में टीम का नेतृत्व किया था। इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज़ थी और 2-2 से ड्रॉ रही थी। गिल गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) आईपीएल के कप्तान भी हैं। हार्दिक पांड्या (hardik pandya) के फ्रैंचाइज़ी छोड़ने के बाद, गिल को आईपीएल 2024 सीज़न से पहले गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) का कप्तान नियुक्त किया गया और वह 2025 सीज़न तक इस पद पर बने रहे। टीम को आईपीएल 2025 में प्लेऑफ़ तक पहुंचाया था।

साई किशोर ने कहा कि शुभमन गिल (Shubhman Gill) हमेशा जूनियर क्रिकेट से लेकर घरेलू क्रिकेट (domestic cricket) से लेकर इंडिया ए, आईपीएल और हर चीज में एक विलक्षण प्रतिभा रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे रन बनाए हैं और यही कारण है कि उन्होंने कप्तानी संभाली और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने इसे मछली की तरह पानी में ले लिया। जिस तरह से उन्होंने आईपीएल (IPL)का नेतृत्व किया वह बहुत अच्छा था और उन्हें इंग्लैंड में नेतृत्व करते देखना एक और अलग स्तर का अनुभव था। इस बात पर बहुत संदेह था कि भारत इंग्लैंड में कैसे खेलने वाला है। जिस तरह से वे उस श्रृंखला से बाहर आए, वह वास्तव में न केवल प्रशंसकों के लिए बल्कि साथी खिलाड़ियों के लिए भी बहुत आत्मविश्वास देता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं।

आशीष नेहरा की कोचिंग की सराहना

किशोर ने गुजरात टाइटन्स (Gujarat Titans) के मुख्य कोच आशीष नेहरा की कोचिंग की भी सराहना की है। उनके विशाल खेल अनुभव और खेल की समझ को गुजरात टाइटन्स (Gujarat Titans) टीम को एकजुट करने और लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण कारक बताया है। 2022 सीज़न में उनके मार्गदर्शन में गुजरात टाइटन्स (Gujarat Titans) ने अपना पहला आईपीएल खिताब जीता था। उन्होंने आगे कहा कि मैं पिछले चार सालों से गुजरात टाइटन्स (Gujarat Titans)का हिस्सा हूँ और मैं कहूँगा कि वह देश के सर्वश्रेष्ठ कोचों में से एक हैं। उन्होंने इतने लंबे समय तक इस खेल को खेला है और वह खेल को इतनी अच्छी तरह समझते हैं कि इससे न केवल गुजरात टाइटन्स के गेंदबाजों को बल्कि पूरी टीम को फायदा हो रहा है। मुझे लगता है कि वह एक ऐसा कारक हैं जो गुजरात टाइटन्स टीम को एकजुट रखता है। नेहरा ने जनवरी 2018 से 2019 तक गेंदबाजी कोच (bowling coach) के रूप में काम किया और टीम की गेंदबाजी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाया। जनवरी 2022 में, नेहरा को नवगठित फ्रैंचाइज़ी का मुख्य कोच (head coach) नियुक्त किया गया, जिससे उन्हें 2022 के आईपीएल (IPL) सीज़न में जीत मिली, जहां वे तालिका में पहले स्थान पर रहे और चैंपियनशिप गेम में राजस्थान रॉयल्स को हराया।