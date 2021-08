श्रीनिवास बोले- किस-किसको Lock करोगे Twitter ? हर Tweet में दिखेगा तुम्हे राहुल गांधी

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी (Congress Party) और ट्विटर की जंग और तेज होती दिख रही है। इसी क्रम में गुरुवार को यूथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्रीनिवास ने अपना अकाउंट राहुल गांधी के नाम कर दिया है। इसके साथ कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने भी ट्विटर प्रोफाइल की तस्वीर (Twitter Profile Picture) बदल दी है। इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनके पार्टी के नेताओं के पांच हजार से ज्यादा ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किए गए हैं, जिसमें कुछ बड़े नेताओं के अकाउंट भी शामिल हैं।

इस बीच यूथ कांग्रेस के प्रमुख श्रीनिवास (Youth Congress chief Srinivas) ने अपने ट्विटर अकाउंट का नाम राहुल गांधी (Rahul Gandhi) रखते हुए उन्हीं की फोटो भी लगा दी है। श्रीनिवास ने ट्वीट किया कि तुम कितने ट्विटर अकाउंट रोकोगे? हर कार्यकर्ता राहुल गांधी की आवाज बनकर तुमसे तीखे सवाल पूछेगा(Ask You Questions)। उन्होंने कहा कि आइए मिलकर इस जन-आंदोलन का हिस्सा बनते हैं।

यूथ कांग्रेस के प्रमुख श्रीनिवास ने ट्वीट कर कहा कि लाख कोशिशें कर लीजिये मोदी जी, इस निडर आवाज़ को न रोके पाओगे। उन्होंने कहा कि किस-किसको Lock करोगे Twitter, हर Tweet में तुम्हे राहुल गांधी दिखेगा। यूथ कांग्रेस के प्रमुख ने कहा कि तुम्हारी हर ‘दादागिरी’ का जवाब ‘गांधी-गिरी’ से हम देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि तुम्हे जिस चेहरे से सबसे ज्यादा डर लगता है, वही बनकर, जनता की आवाज़ बनते रहेंगे।

कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने क्या ट्विटर कांग्रेस नेताओं के अकाउंट या मोदी सरकार के अकाउंट को निलंबित करने के लिए अपनी नीति का पालन कर रहा है?

By locking Congress leaders' accounts en masse, Twitter is blatantly colluding with the stifling of democracy by the BJP government in India. 2/2

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) August 12, 2021