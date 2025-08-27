मौसम विभाग की बरसात को लेकर बयान, आज हो सकती है बूदाबांदी, 30 अगस्त से तेज बारिश होने की संभावना

लखमऊ। उत्तर प्रदेश में आज बरसात में कुछ कमी आई है। राजधानी में कल तक खूब बरसात हुई है पर आज सुबह से आसमान में पहले तो बादल छाये थे लेकिन 8 बजे तक बादल गायब होगये और तेज धूप निकल आई। लखमऊ में आज को देखते हुए लग रह है कि अब बरसात रुक ही गई। लखमऊ में आज आसमान साफ है। कभी—कभी बादलों का लुका छुपी का खेल देखने को मिल रहा है।धूप आती जाती है।

मौसम विभाग ने बताया है कि 30 अगस्त के बाद फिर बदल जाएगा मौसम का मिजाज । आज 27 अगस्त को प्रदेश के कुछ जगहों बरसात हो सकती है मौसम विभाग ने भी पूर्वानुमान लगाया है।आज गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 3 से 4 दिनों के दौरान प्रदेश में मॉनसूनी सक्रियता में कमी बनी रहेगी दक्षिणी उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला निम्नदाब क्षेत्र कमजोर पड़ चुका है और उससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण राजस्थान की ओर खिसक गया है। वाराणसी,मिर्जापुर,गाजीपुर, जौनपुर,आजमगढ़, चंदौली,सोनभद्र, प्रयागराज, प्रतापगढ़, गोरखपुर,बस्ती में भी मौसम सामान्य रहेगा और उमस भरी गर्मी लोगो को परेशान करेगी।

उन्होंने बताया कि 28 और 29 अगस्त को मौसम नमी बनी रहेगी कुछ क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन 30 और 31 अगस्त से फिर से तेज बारिश होने के अनुमान हैं।