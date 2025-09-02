Sudan Devastating Landslide: सूडान के दारफुर में एक विनाशकारी भूस्खलन पूरा गांव तबाह, 1000 से ज्यादा लोगों की मौत

Sudan Devastating Landslide: सूडान के दारफुर में विनाशकारी भूस्खलन से एक पहाड़ी गांव पूरी तरह तबाह हो गया। इस घटना में कम से कम 1,000 लोग मारे गए हैं। एपी को इस क्षेत्र पर नियंत्रण रखने वाले एक विद्रोही समूह ने सोमवार 1 सितंबर को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केवल एक ही व्यक्ति जीवित बचा है।

रिपोर्ट के अनुसार, सूडान लिबरेशन मूवमेंट/आर्मी (एसएलएम) ने एक बयान में कहा कि कई दिनों की भारी बारिश के बाद रविवार को यह आपदा आई, जिसने मार्रा पहाड़ों में स्थित तरासिन गाँव को तबाह कर दिया। समूह ने कहा, “प्रारंभिक जानकारी से पता चलता है कि गाँव के सभी निवासियों की मौत हो गई है, जिनकी संख्या एक हज़ार से ज़्यादा होने का अनुमान है, और केवल एक ही जीवित बचा है।” बयान में आगे कहा गया है कि इस “विशाल और विनाशकारी” भूस्खलन ने खट्टे फलों के उत्पादन के लिए जाने जाने वाले क्षेत्र के एक हिस्से को “पूरी तरह से नष्ट” कर दिया।

समूह ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य सहायता संगठनों से मिट्टी और मलबे में दबे मृतकों को निकालने में मदद की अपील की। सूडान सेना और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) के बीच खूनी गृहयुद्ध में उलझा हुआ है, जिसने देश को दुनिया के सबसे बुरे मानवीय संकटों में से एक में धकेल दिया है। एसएलएम ज़्यादातर लड़ाई से दूर रहा है, लेकिन सूडान की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला के कुछ हिस्सों पर उसका नियंत्रण है।

दारफ़ुर के सेना-समर्थक गवर्नर मिन्नी मिन्नावी ने भूस्खलन को “एक मानवीय त्रासदी बताया जो इस क्षेत्र की सीमाओं से परे है”। उन्होंने एक बयान में कहा, “हम अंतरराष्ट्रीय मानवीय संगठनों से इस महत्वपूर्ण क्षण में तत्काल हस्तक्षेप करने और सहायता प्रदान करने की अपील करते हैं, क्योंकि यह त्रासदी हमारे लोगों की अकेले सहन करने की क्षमता से कहीं अधिक बड़ी है।” दारफ़ुर का अधिकांश भाग – जिसमें वह क्षेत्र भी शामिल है जहां भूस्खलन हुआ था – जारी लड़ाई के कारण अंतरराष्ट्रीय सहायता संगठनों के लिए काफी हद तक दुर्गम बना हुआ है, जिससे तत्काल मानवीय सहायता पहुँचाना गंभीर रूप से सीमित हो गया है।