Surya Gochar June 2026 :  ग्रह मंड़ल के राजा की बदलेगी चाल,इस राशि में करेंगे गोचर, इन राशियों पर पड़ेगा असर

Surya Gochar June 2026 : ग्रह मंड़ल के राजा सूय देव को आत्मा का करक माना जाता है। ज्योतिष में सूर्य को पद, प्रतिष्ठा, शक्ति और तेज का कारक माना जाता है। इसी प्रकार सूर्य देव के गोचर को को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्य देव अपनी मित्र राशि मिथुन में गोचर करने वाले है। सूर्य के इस गोचर का असर सभी राशियों पर पड़ेगा।

16 जून को भगवान सूर्य राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस दिन सूर्यदेव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 16 जुलाई तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे।

शुभ संयोग

सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग और ‘भद्र राजयोग’ बनेगा, जो विशेष रूप से बुद्धि, व्यापार और सफलता के लिए उत्तम माना जाता है।

मेष: आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, रुके हुए कार्य पूरे होंगे और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा।

मिथुन: भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा।

सिंह: आर्थिक लाभ और करियर में उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे।

मकर: शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और अटके हुए सरकारी कार्य पूरे होंगे।