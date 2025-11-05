पंडित को लेकर सुनीता ने दिया लोगों को सलाह , बोली ' पुरोहित 2 लाख लेकर ......... , गोविंदा ने मांगी माफी

  1. हिन्दी समाचार
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा एक बार फिर से एक बार फिर सुर्ख़ियो में बने हुए हैं। इस बार भी गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता की वजह से चर्चा में हैं।  बता दें सुनीता अहूजा ने धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा-पाठ एक बयान दिया है जिसमें सुनिता ने कहा कि गोविंदा के परिवार के पुरोहित एक पूजा करवाने के लिए 2 लाख रुपये तक ले लेते हैं।  इसके साथ ही सुनीता ने लोगों को सलाह दिया  कि लोगों को खुद से भगवान की पूजा-पाठ करनी चाहिए. अब सुनीता के बयान पर गोविंदा का रिएक्शन सामने आया है।  जहां ने उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता की कही बातों के लिए माफी मांगी है।  चलिए, ये पूरा मामला जानते है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

गोविंदा का वीडियो वायरल

गोविंदा ने सोशल मीडिया पर सुनीता आहूजा के इस बयान के बाद बीते दिन एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें गोविंदा ने अपने परिवार के पुरोहित से माफी मांगी. वीडियो में गोविंदा ने अपने पुरोहित पंडित मुकेश शुक्ला को आदरणीय, योग्य, प्रमाणिक और बड़े गुणों वाला व्यक्ति बताया. इसके आगे  उन्होने कहा  कि वह यज्ञ-विधि और प्रयोग की गहन समझ रखने वाले चुनिंदा लोगों में से एक हैं. उत्तर प्रदेश में उनके परिवार के जैसे बहुत ही कम हैं.

मैं माफी मांगता हूं…’

गोविंदा ने आगे कहा कि पंडित मुकेश शुक्ला के पिताजी जटाधारी और उनके परिवार से वो कई सालों से जुड़े हुए हैं. वीडियो के आखिर में गोविंदा ने पत्नी सुनीता आहूजा के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि ‘मेरी पत्नी सुनीता ने उन्हें कुछ अपशब्द कहे हैं, जिसके लिए मैं माफी मांगता हूं.’ इसके साथ ही उन्होंने सुनीता के बयानों का खंडन करते हुए कहा कि ‘पंडित मुकेश और उनका परिवार मेरे मुश्किल समय में मेरा साथ रहे हैं. मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं.’

 

