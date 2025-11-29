इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ़ इंडिया में सुपरस्टार रजनी कांत को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से किया गया पुरस्कृत

  1. हिन्दी समाचार
By Satish Singh 
Updated Date

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी (Bollywood actor Nawazuddin Siddiqui) ने सिनेमा को प्रमोट करने में अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए 56वें ​​इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ़ इंडिया (56th International Film Festival of India) की तारीफ़ की। IFFI 2025 के मौके पर मीडिया से बात करते हुए नवाज़ुद्दीन ने IFFI को भारत का एक प्रेस्टीजियस फिल्म फेस्टिवल बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह के फिल्म फेस्टिवल भारत में बहुत ज़रूरी हैं। जिसे हमारी सरकार का सपोर्ट है। इसने इतने सालों में अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए रखी है। मुझे उम्मीद है कि फिल्म फेस्टिवल में लोकल फिल्मों को और प्रमोट किया जाएगा, जो हमारी सरकार पहले से ही कर रही है। वहीं सुपरस्टार रजनी कांत को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से पुरस्कृत किया गया।

इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ़ इंडिया (International Film Festival of India) का 56वां एडिशन शुक्रवार को खत्म हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, मेगास्टार रजनीकांत, रणवीर सिंह और कंटारा एक्टर-डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी (Chief Minister Pramod Sawant, megastar Rajinikanth, Ranveer Singh and Kantara actor-director Rishabh Shetty) जैसे जाने-माने लोग शामिल हुए। सिनेमा आइकन रजनीकांत को शुक्रवार को गोवा में IFFI की क्लोजिंग सेरेमनी में लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड मिला, जो फिल्म इंडस्ट्री में उनके शानदार करियर के 50 साल पूरे होने पर था। 74 साल के एक्टर का स्टैंडिंग ओवेशन के साथ स्वागत किया गया जब वह सम्मान लेने के लिए स्टेज पर आए। इस दौरान उन्होने अपने सफर के बारे में भी बताया। इस मील के पत्थर को इमोशनल और बहुत मतलब वाला बताते हुए, रजनीकांत ने कहा कि सिनेमा में उनके पांच दशक ऐसे लगे जैसे कुछ ही सालों में बीत गए। एक इमोशनल पल में उन्होंने बताया कि अगर मौका मिला तो वह फिर से वही ज़िंदगी चुनेंगे, उन्होंने कहा कि सिनेमा में एक्टिंग के 50 साल 10 या 15 साल जैसे लगेंगे।

