बुलडोजर एक्शन पर ‘सुप्रीम’ रोक जारी, कोर्ट ने कहा- कोई आरोपी या दोषी है, इस वजह से संपत्ति में नहीं हो सकती तोड़फोड़

'Supreme' stay on bulldozer action continues, court said- there cannot be demolition of property just because someone is accused or guilty