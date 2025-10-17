नीतीश की कुर्सी पर सस्पेंस! शाह-गडकरी-ललन के बयान से बढ़ा कंफ्यूजन, तो खुलकर सपोर्ट में आए मांझी

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Elections 2025) के बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) की कुर्सी हॉट टॉपिक बन गई है। गौर करने वाली बात यह है कि एनडीए गठबंधन के तीन बड़े नेताओं ने पिछले 24 घंटे के भीतर चुनाव बाद नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने पर सस्पेंस बढ़ा दिया है।

नीतीश के सीएम बनने पर अमित शाह का क्लियर बयान नहीं

बिहार चुनाव (Bihar Elections) में अगर एनडीए (NDA) जीतती है तो क्या नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ही मुख्यमंत्री बनेंगे? इस पर गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि ‘अभी हम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे चुनाव का नेतृत्व नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ही कर रहे हैं। शाह से पूछा गया कि अगर चुनाव बाद आपके विधायक ज्यादा हो गए तो क्या होगा? इस पर शाह ने कहा कि अभी भी ज्यादा ही हैं, फिर भी नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ही मुख्यमंत्री हैं। शाह ने आगे कहा कि नीतीश कुमार (Nitish Kumar) भारतीय राजनीति के प्रमुख नेता हैं। वह ठेठ समाजवादी नेता हैं। वह शुरू से ही कांग्रेस का विरोध करते रहे। इमरजेंसी में भी उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ अच्छी खासी लड़ाई लड़ी। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार (Nitish Kumar) पर तो भरोसा है ही, साथ ही बिहार की जनता को भी उनपर उतना ही भरोसा है।

अमित शाह (Amit Shah) से एक बार फिर से पूछा गया कि अगर बिहार में एनडीए (NDA) जीतता है तो क्या आप नीतीश कुमार (Nitish Kumar) को मुख्यमंत्री बनाएंगे? इस पर शाह ने कहा कि ‘मैं भला कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला। इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है, चुनाव के बाद जब हम लोग बैठेंगे, तभी सभी दलों के नेता अपना विधायक दल का नेता तय करेंगे।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) से पूछा गया कि ‘बिहार में आपको क्या लगता है, वापस नीतीश कुमार (Nitish Kumar) मुख्यमंत्री बन जाएंगे? इस पर वरिष्ठ बीजेपी नेता ने कहा कि ‘देखिए हमारी एनडीए (NDA) की सरकार निश्चित रूप से आएगी। चुनाव जीतकर आए हुए MLA, एनडीए (NDA) , जेडीयू और बीजेपी के हाइकमान तय करेंगे। गडकरी ने ये भी कहा कि मैं अकेला हाइकमान नहीं हूं, जो कोई बात तय कर लूं। इस तरह के फैसलों में पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है।

जेडीयू के ललन ने भी नीतीश के नाम पर नहीं भरी सहमति

सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि जेडीयू के संस्थापक सदस्यों में से एक राजीव रंजन ऊर्फ ललन सिंह (Union Minister Lallan Singh) ने भी नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने पर सस्पेंस बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह (Union Minister Lallan Singh) ने कहा कि ‘आप लोग बात को समझते नहीं हैं। गृहमंत्री के बयान के अलग अलग भाग को तोड़ मरोड़कर पेश किया जा रहा है। गृहमंत्री ने बार-बार कहा है कि हम बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। मुख्यमंत्री विधायक दल तय करेगा। एनडीए का विधायक दल तय करेगा। यही परंपरा रही है। पिछली बार भी नीतीश कुमार (Nitish Kumar) मुख्यमंत्री बने थे तो किसने तय किया था। एनडीए विधायक दल ने तय किया था कि हमारे नेता नीतीश कुमार (Nitish Kumar) होंगे।’

ललन सिंह ने आगे कहा कि गृहमंत्री ने ये भी कहा है कि पिछली बार जेडीयू के कम विधायक थे तब भी प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार (Nitish Kumar) को मुख्यमंत्री बनने के लिए आग्रह किया था. तीनों भाग को जोड़कर देखना चाहिए। अलग-अलग करके नहीं देखना चाहिए।

नीतीश के सपोर्ट में उतरे जीतन मांझी

चुनाव बाद नीतीश कुमार (Nitish Kumar) को मुख्यमंत्री बनाए जाने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी (Union Minister Jitan Ram Manjhi) ने समर्थन किया है। जीतन मांझी (Jitan Manjhi) ने कहा कि ‘एनडीए के प्रमुख नेताओं में हमारे अमित शाह हैं। अगर उन्होंने कोई बात कही है तो उसे आधिकारिक ही माना जाएगा। हम उनके विचार से सहमत हैं। जीतन मांझी (Jitan Manjhi) ने आगे कहा- ‘अगर उन्होंने कहा है कि चुनाव बाद सीएम तय होगा तो उनकी बातों से सहमत हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार है कि चुनाव से पहले होने वाले मुख्यमंत्री का नाम भी तय हो जाना चाहिए। असमंजस नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं कि असमंजस के चलते महागठबंधन में आज तक उनके प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल नहीं हो पाई है। जीतन मांझी ने दोहराया कि उनका व्यक्तिगत विचार है कि चुनाव से पहले पब्लिक के सामने आ जाना चाहिए कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा?

विपक्षी लगातार नीतीश कुमार पर कर रहे हैं कॉमेंट

बिहार चुनाव में नीतीश कुमार (Nitish Kumar) को लेकर विरोधी दल लगातार कॉमेंट कर रहे हैं। आरजेडी, कांग्रेस, जनसुराज समेत तमाम दल कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के साथ बीजेपी एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) वाली हरकत करने वाली है। यहां बता दें कि महाराष्ट्र में तत्कालीन सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन चुनाव बाद बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। एकनाथ शिंदे को सीएम के पद से डिमोशन कर डिप्टी सीएम का पद दिया गया है। अब अमित शाह, नितिन गडकरी और जेडीयू नेता ललन सिंह का बयान आने के बाद नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने पर सस्पेंस गहरा गया है।

अमित शाह के बयान पर मचा हल्ला तो बीजेपी ने दी सफाई

सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाने के सवाल पर गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) की ओर से दिए गए बयान पर बयानबाजी शुरू हुई तो बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर सफाई दी है। बीजेपी के सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ‘क्लिप काट कर झूठ फैलाना छोड़ो और चेक करो कि आपका गठबंधन बचा है कि नहीं? अपनी सीट शेयरिंग तो घोषित नहीं कर पा रहे। कथित महागठबंधन पूरी तरह लठबंधन में बदल चुका है। कौन किस सीट पर उम्मीदवार उतार रहा किसी को पता नहीं। इसलिए एनडीए की चिंता छोड़ो और अपना कुनबा देखो। आपके पैरों के नीचे की दरी नहीं, दरी के नीचे की पूरी जमीन खिसक चुकी है।