  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. T20 World Cup 2026 : गैरी कर्स्टन को मिली इस टीम के सलाहकार नियुक्त, बोलें- मैं उनकी तैयारी में योगदान देने के लिए हूं उत्सुक

T20 World Cup 2026 : गैरी कर्स्टन को मिली इस टीम के सलाहकार नियुक्त, बोलें- मैं उनकी तैयारी में योगदान देने के लिए हूं उत्सुक

भारत को कोच रहते 2011 वनडे विश्व कप (2011 ODI World Cup) का खिताब दिलाने वाले गैरी कर्स्टन (Gary Kirsten) नामीबिया (Namibia) की पुरुष राष्ट्रीय टीम के सलाहकार बनाए गए हैं। कर्स्टन अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप (T20 World Cup) की तैयारियों के लिए मुख्य कोच क्रैग विलियम्स (Head coach Craig Williams) के साथ मिलकर काम करेंगे।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। भारत को कोच रहते 2011 वनडे विश्व कप (2011 ODI World Cup) का खिताब दिलाने वाले गैरी कर्स्टन (Gary Kirsten) नामीबिया (Namibia) की पुरुष राष्ट्रीय टीम के सलाहकार बनाए गए हैं। कर्स्टन अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप (T20 World Cup) की तैयारियों के लिए मुख्य कोच क्रैग विलियम्स (Head coach Craig Williams) के साथ मिलकर काम करेंगे। इस वैश्विक टूर्नामेंट का आयोजन अगले साल फरवरी-मार्च में भारत और श्रीलंका (India and Sri Lanka) की मेजबानी में होगा।

पढ़ें :- भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल की कप्तानी को लेकर पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने कही बड़ी बात

कर्स्टन ने क्रिकेट नामीबिया के एक बयान में कहा, क्रिकेट नामीबिया के साथ काम करना वास्तव में सौभाग्य की बात है। उनका नया अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम इस बात का प्रमाण है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि उनकी राष्ट्रीय टीमें विश्व के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। नामीबिया (Namibia) की सीनियर पुरुष राष्ट्रीय टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है और मैं अगले साल फरवरी में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए उनकी तैयारी में योगदान देने के लिए उत्सुक हूं।

पाकिस्तान टीम के कोच रह चुके हैं कर्स्टन

दक्षिण अफ्रीका (South Africa)  के पूर्व सलामी बल्लेबाज कर्स्टन ने 2004 में संन्यास लेने के बाद कोचिंग की शुरुआत की और 2007 में उन्हें भारत का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। उनके कार्यकाल में भारत ने 2011 का वनडे विश्व कप जीता था। बाद में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के मुख्य कोच और दुनिया भर की कई टी20 फ्रेंचाइजी लीग की टीमों के साथ काम किया। उन्होंने 2024 में पाकिस्तान (Pakistan) की पुरुष टीम के मुख्य कोच के रूप में भी काम किया। टी20 विश्व कप 2024 से पहले कर्स्टन पाकिस्तान टीम (Pakistan Team) के कोच बने थे, लेकिन पाकिस्तान का सफर शुरुआती चरण में ही थम गया था।

पढ़ें :- T20 World Cup से पहले हेड कोच गौतम गंभीर ने उपकप्तान शुभमन गिल पर लिया चौकाने वाला फैसला
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अब पलाश मुछाल, बोले-गॉसिप के आधार पर जज करने से पहले रुकना सीखें, मेरी टीम झूठा कंटेंट फैलाने वालों के ख़िलाफ़ लेगी सख़्त लीगल एक्शन

अब पलाश मुछाल, बोले-गॉसिप के आधार पर जज करने से पहले रुकना...

भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल की कप्तानी को लेकर पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने कही बड़ी बात

भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल की कप्तानी को लेकर पूर्व तेज गेंदबाज डेल...

स्मृति मंधाना ने पलाश मुछाल के साथ शादी टलने के बाद तोड़ी चुप्पी, किया बड़ा एलान' ,अब आगे बढ़ने का समय है...'

स्मृति मंधाना ने पलाश मुछाल के साथ शादी टलने के बाद तोड़ी...

T20 World Cup से पहले हेड कोच गौतम गंभीर ने उपकप्तान शुभमन गिल पर लिया चौकाने वाला फैसला

T20 World Cup से पहले हेड कोच गौतम गंभीर ने उपकप्तान शुभमन...

T20 World Cup 2026 : गैरी कर्स्टन को मिली इस टीम के सलाहकार नियुक्त, बोलें- मैं उनकी तैयारी में योगदान देने के लिए हूं उत्सुक

T20 World Cup 2026 : गैरी कर्स्टन को मिली इस टीम के...

भारत ने द. अफ्रीका को नौ विकेट से हराकर जीती सीरीज, यशस्वी ने जमाया शतक, कोहली-रोहित का पचासा

भारत ने द. अफ्रीका को नौ विकेट से हराकर जीती सीरीज, यशस्वी...