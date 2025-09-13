Bigg Boss 19: विधायक है तान्या मित्तल का एक्स बॉयफ्रेंड , सुनकर शहबाज हुए हैरान

  1. हिन्दी समाचार
तान्या मित्तल बिगबॉस 19 की वो कंटेस्टेंट हैं जो अपने फ़ैशन ट्रेंड और पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं।वहीं अब तान्या का एक वीडियों वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड विधायक हैं। तान्या बिगबॉस  के घर में लगातार अपने एक्स के बारे में बात करती रहती हैं । लेकिन अब उन्होने जो खुलासा किया है वो वाकई चौका देने वाला है । इस बार तान्या अपने एक्स-बॉयफ्रेंड के बारे में हिंट देते हुए बताया कि वह एक विधायक हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

पढ़ें :- Bigg Boss 19: तान्या मित्तल का आवेद दरबार पर है Crush , ये सुनते ही नगमा कुछ ऐसा कहा सुनकर लोगों के उड़े होश

तान्या मित्तल का एक्स-बॉयफ्रेंड है विधायक‘?

शो में तान्या शहबाज बदेशा से बात करती नजर आ रही हैं, जिन्होंने हाल ही में ‘बिग बॉस 19’ में वाइल्डकार्ड एंट्री ली है। तान्या ने अपनी लव लाइफ के बारे में बात करते हुए एक मजेदार शायरी के जरिए हिंट दी कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड विधायक है। इस पर शहबाज ने उनसे यह भी पूछा कि क्या वह अब भी अपने एक्स लवर से प्यार करती हैं। तान्या ने बताया कि वह दो बार रिलेशनशिप में रह चुकी हैं। हालांकि, अब वह अपने किसी भी एक्स बॉयफ्रेंड से प्यार नहीं करतीं।

विधायक की गर्लफ्रेंड रह चुकीं तान्या मित्तल

तान्या ने बताया कि  ‘आज भी चुप-चुपके वो मुझसे मिलने आता है। आइने मैं जिसे तुम देखते हो वो मेरा नहीं उसका चेहरा आता है। पूरी दुनिया ने कहा था कि वो मेरे लायक नहीं है। मैं कैसे बताऊं तुझे शहबाज, पूरे देश में उसके जैसा कोई विधायक नहीं है।’ शहबाज ने उनसे यह पुष्टि करने की कोशिश की कि क्या उनके एक्स बॉयफ्रेंड सच में विधायक थे, जिसका उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया।

पढ़ें :- कुनिका सदानंद को लेकर कुमार सानू के बेटे ने दिया बड़ा बयान , बोले - शादीशुदा मर्दों संग...'

 

