Tata Sierra EV : टाटा सिएरा EV आज लॉन्च होगी , जाने रेंज और कीमत, फ़ीचर्स

Tata Sierra EV : दिग्गज आहन निर्माता कंपनी टाटा आज Sierra EV लॉन्च करने जा रही है; यह इलेक्ट्रिक SUV टाटा के बढ़ते इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो का सातवां मॉडल होगी। ऑफिशियल लॉन्च से पहले, टाटा मोटर्स ने कई टीज़र के ज़रिए इस SUV के बाहरी लुक की झलक दिखाई है। इससे इसके डिज़ाइन को करीब से देखने का मौका मिला है और साथ ही कई अहम जानकारियों की पुष्टि भी हुई है, जैसे कि इसमें डुअल-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम (Dual-motor all-wheel-drive system) का होना।

हालांकि Sierra EV का ओवरऑल शेप आने वाली इंटरनल कंबशन-इंजन (Internal combustion engine) वाली Sierra जैसा ही है, लेकिन इसमें कई EV-स्पेसिफिक स्टाइलिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं। इसके फ्रंट में एक साफ़-सुथरा, बंद फ़ेशिया है जिसमें बदली हुई डिटेलिंग और खास इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले एक्सेंट हैं, जो SUV को एक ज़्यादा फ़्यूचरिस्टिक पहचान देते हैं।

Sierra EV में वही सीधा स्टांस, बड़ी खिड़कियां और सिग्नेचर प्रोपोर्शन बरकरार रखे गए हैं, जिन्होंने ओरिजिनल Sierra को भारतीय ऑटोमोटिव जगत में एक यादगार नाम बनाया था।

फीचर्स और सेफ्टी

टाटा मोटर्स की इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप और पैनोरमिक सनरूफ के अलावा वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीट्स, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड टेलगेट, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और 12 स्पीकर JBL साउंड सिस्टम जैसे फ़ीचर्स होने की उम्मीद है।

बैटरी

इसमें 75 kWh की बैटरी हो सकती है जो 500 किलोमीटर से ज्यादा की ड्राइविंग रेंज ऑफर कर सकती है।

कीमत

टाटा मोटर्स की इस इलेक्ट्रिक गाड़ी की कीमत 18 लाख (एक्स शोरूम) से 25 लाख रुपए (एक्स शोरूम) हो सकती है। मुकाबले की बात करें तो इस प्राइस रेंज में ये गाड़ी Hyundai Creta Electric, Mahindra BE 6, MG ZS EV और Maruti Suzuki e Vitara जैसे मॉडल्स को टक्कर देगी।