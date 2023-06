बालों के लिए चाय की पत्ती हैं बेहद फायदेमंद, बाल कलर करने से लेकर करती हैं कंडीशनर का काम

Tea Leaves are very Beneficial for Hair: खूबसूरत घने और काले बाल किसे नहीं पसंद होते है। किसी न किसी प्रकार की बालों की समस्या होती ही रहती है। बाल झड़ना, असमय बालों का सफेद होना या फिर ड्राई होना। ऐसे में अगर चाय की पत्ती (Tea Leaves ) का इस्तेमाल करना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इससे बालों की कई समस्याएं दूर हो सकती है।

कॉपी में चाय का पानी मिल लें इसका पेस्ट बना कर बालों में लगाएं

चायपत्ती (Tea Leaves ) का इस्तेमाल बालों को रंगने में मदद करती है। इससे बालो में कोलेजन बूस्ट करके सफेद बालों की समस्या को कम करता है। बालों को रंगने के लिए आप कॉपी में चाय का पानी मिल लें इसका पेस्ट बना कर बालों में लगाएं।

बालों का रंग बेहतर होता है और खूबसूरती को भी बढ़ाता है। साथ ही बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए भी चाय की पत्ती (Tea Leaves ) का काफी फायदेमंद है। इसे साफ स्कैल्प पर स्प्रे करें और गीले बालों को आधा घंटे के लिए छोड़ दें। बाल तेजी से बढ़ते है।

एलोवेरा जेल मिलाएं इसे बालों में लगाएं

इसके अलावा बालों में चमक लाने के लिए चाय की पत्ती का पाना काफी हेल्प करता है। यह बालों को कंडीशनर करता है। चाय की पत्ती (Tea Leaves ) को उबाल लें इसे छान कर रख लें अब इसमें एलोवेरा जेल मिलाएं इसे बालों में लगाएं । थोड़ी देर के लिए बालों को ऐसे ही छोड़ दें फिर धुल लें। बालों में चमक के साथ साथ टैक्सचर भी अच्छा होता है।