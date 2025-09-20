टीम इंडिया पिंक जर्सी पहनकर उतरेगी मैदान पर, जानें- BCCI के इस फैसले की वजह

  1. हिन्दी समाचार
Team India in Pink Jersey: भारत और ऑस्ट्रेलिया की विमेंस क्रिकेट टीम के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का निर्णायक मैच आज दिल्ली में खेला जाएगा। इस मैच में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम पिंक जर्सी में मैदान पर उतरने वाली है। बीसीसीआई ने मैच शुरू होने से ठीक पहले इसके बारे में जानकारी दी है। 

By Abhimanyu 
Team India in Pink Jersey: भारत और ऑस्ट्रेलिया की विमेंस क्रिकेट टीम के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का निर्णायक मैच आज दिल्ली में खेला जाएगा। इस मैच में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम पिंक जर्सी में मैदान पर उतरने वाली है। बीसीसीआई ने मैच शुरू होने से ठीक पहले इसके बारे में जानकारी दी है।

दरअसल, बीसीसीआई की इस पहल का उद्देश्य एसबीआई लाइफ के सहयोग से, स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे मैच में 50 डॉट बॉल = 200 महिलाओं को थैंक्स ए डॉट किट और स्तन स्व-परीक्षण मार्गदर्शन मिलेगा। बीसीसीआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘टीम इंडिया आज तीसरे वनडे में स्तन कैंसर जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विशेष गुलाबी रंग की जर्सी पहनेगी, एसबीआई लाइफ के साथ साझेदारी में…’

इसके साथ में बीसीसीआई ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया है। जिसमें कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा, “हम हर दिन अनिश्चितताओं के लिए प्रशिक्षण लेते हैं, और यह जर्सी आपको तैयार रहने की याद दिलाती है। आइए, स्तन स्व-जांच को मासिक दिनचर्या बनाएँ और स्तन कैंसर के खिलाफ आवाज़ उठाएं।”

गेंदबाज स्नेह राणा ने कहा, “यह गुलाबी जर्सी सिर्फ़ एक प्रतीक से कहीं बढ़कर है। यह जीवन रक्षक आदत बनाने का आह्वान है। आइए, हम सब मिलकर स्तन कैंसर के ख़िलाफ़ लड़ें और ख़ुद को जीवन का आलिंगन दें।” इससे पहले भी, पुरुष टीम ने सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देने और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विशेष किट और टोपी पहनी हैं।

