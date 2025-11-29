अभिनेता जॉन अब्राहम द्धारा निर्देशित ओस्लो ए टेल ऑफ़ प्रॉमिस डॉक्यूमेंट्री का टीज़र हुआ रिलीज

  1. हिन्दी समाचार
अभिनेता जॉन अब्राहम ने डॉक्यूमेंट्री ओस्लो ए टेल ऑफ़ प्रॉमिस का टीज़र शेयर किया है, जिसका प्रीमियर 56वें ​​इंटरनेशनल फ़िल्म फ़ेस्टिवल ऑफ़ इंडिया में हुआ है। जॉन अब्राहम की प्रोड्यूस की हुई यह फ़िल्म एक लड़की और उसके हस्की के बीच की दिल को छू लेने वाली कहानी दिखाती है। डॉक्यूमेंट्री का वर्ल्ड प्रीमियर IFFI 2025 में इंडियन पैनोरमा सेक्शन के तहत हुआ था।

By Satish Singh 
Updated Date

मुंबई। अभिनेता  जॉन अब्राहम (Actor John Abraham) ने डॉक्यूमेंट्री ओस्लो ए टेल ऑफ़ प्रॉमिस (Documentary Oslo A Tale of Promise) का टीज़र शेयर किया है, जिसका प्रीमियर 56वें ​​इंटरनेशनल फ़िल्म फ़ेस्टिवल ऑफ़ इंडिया (56th International Film Festival of India) में हुआ है। जॉन अब्राहम की प्रोड्यूस की हुई यह फ़िल्म एक लड़की और उसके हस्की के बीच की दिल को छू लेने वाली कहानी दिखाती है। डॉक्यूमेंट्री का वर्ल्ड प्रीमियर IFFI 2025 में इंडियन पैनोरमा सेक्शन के तहत हुआ था।

छोटा टीज़र अलग-अलग जानवरों के एक छोटे से मोंटाज के साथ शुरू हुआ, जिसके साथ एक वॉइसओवर था। जानवर एक तोहफ़ा हैं और वह इंसानों से बढ़कर हैं। क्या हम उनके लिए अपना दिल खोलने को तैयार हैं। टीज़र के मुताबिक, डॉक्यूमेंट्री जानवरों और इंसानों के बीच के खूबसूरत रिश्ते के आस-पास होने की उम्मीद है। डॉक्यूमेंट्री को ईशा पुंगलिया (Isha Punglia) ने डायरेक्ट किया है और इसे जॉन अब्राहम, अमेय गोसावी और मिन्नाक्षी दास (Amey Gosavi and Minnakshi Das) ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। टीज़र शेयर करते हुए जॉन ने लिखा कि ओस्लो ए टेल ऑफ़ प्रॉमिस का ऑफिशियल टीज़र आखिरकार आ गया है! जानवरों का जादू अनुभव करें।

