  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. तेज प्रताप अब बिहार में सामाजिक न्याय और संपूर्ण बदलाव का संदेश लेकर उतरे, नई पार्टी का किया ऐलान

तेज प्रताप अब बिहार में सामाजिक न्याय और संपूर्ण बदलाव का संदेश लेकर उतरे, नई पार्टी का किया ऐलान

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) से छह साल के लिए बाहर किए जाने के बाद तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने शुक्रवार को अपनी नई पार्टी 'जनशक्ति जनता दल' (Janshakti Janata Dal) का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में उन्होंने पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न भी सार्वजनिक किया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) से छह साल के लिए बाहर किए जाने के बाद तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने शुक्रवार को अपनी नई पार्टी ‘जनशक्ति जनता दल’ (Janshakti Janata Dal) का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में उन्होंने पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न भी सार्वजनिक किया है।

पढ़ें :- 'सिर्फ एक-दो किस्त जारी करेंगे और चुनाव होते ही पैसा वसूल लेंगे...' तेजस्वी ने महिला रोज़गार योजना को लेकर सरकार पर साधा निशाना

पढ़ें :- Tej Pratap Jeevan Parichay : जनशक्ति जनता दल का गठन कर तेज प्रताप यादव परिवार और पिता की पार्टी को दे रहे हैं चुनौती, विवादों से है गहरा नाता

पार्टी का चुनाव चिह्न ब्लैक बोर्ड रखा गया है। पोस्टर में तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) की तस्वीर के साथ लिखा गया है- सामाजिक न्याय, सामाजिक हक और संपूर्ण बदलाव। इसके अलावा पोस्टर में आगे लिखा गया है कि जन-जन की शक्ति, जन-जन का राज, बिहार का विकास करेंगे तेज प्रताप। तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav)  ने पार्टी से जुड़ने के लिए संपर्क का मोबाइल नंबर भी शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि उनकी पार्टी बिहार के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। उनका मकसद है बिहार में संपूर्ण बदलाव कर एक नई व्यवस्था का निर्माण करना और इसके लिए वे लंबी राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं।

इससे पहले अगस्त में तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav)  ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) में हिस्सा लेने के लिए पांच छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करने की घोषणा की थी। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) से पिता और पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Party chief Lalu Prasad Yadav) के तरफ से निष्कासन के कुछ महीने बाद अलायंस का फैसला लिया था।

गठबंधन में शामिल पांच पार्टियां कौन हैं?

1. विकास वंचित इंसान पार्टी (VVIP)
2. भोजपुरिया जन मोर्चा (BJM)
3. प्रगतिशील जनता पार्टी (PJB)
4. वाजिब अधिकार पार्टी (WAP)
5. संयुक्त किसान विकास पार्टी

तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav)  ने इन पांच पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इस गठबंधन का उद्देश्य सामाजिक न्याय, अधिकार और बिहार के संपूर्ण विकास को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी राह खुद तय करूंगा। हमारा गठबंधन मिलकर सामाजिक न्याय, सामाजिक अधिकार और बिहार के संपूर्ण बदलाव के लिए आगे बढ़ेगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि वे महुआ विधानसभा (Mahua Assembly) क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने पहले 2020 तक महुआ सीट पर प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद RJD ने हसनपुर से उम्मीदवार बनाया था।

पढ़ें :- पार्टी और परिवार से नाराजगी की अटकलों के बीच रोहिणी आचार्य ने दी सफाई, बोलीं- मेरे लिए आत्मसम्मान सबसे ऊपर है...

तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने कहा कि अगर लोग हमें जनादेश देंगे तो हम राज्य के विकास के लिए काम करेंगे। हम राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण के सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

भाजपा सरकार आने पर पश्चिम बंगाल को बनाएंगे स्वर्णिम बंगाल- अमित शाह

भाजपा सरकार आने पर पश्चिम बंगाल को बनाएंगे स्वर्णिम बंगाल- अमित शाह

बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बनने के बाद बोले सौरव गांगुली- कहा खेल की बेहतरी के लिए करूंगा काम

बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बनने के बाद बोले सौरव गांगुली- कहा...

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की 93वीं जयंती पर राहुल गांधी ने दी विनम्र श्रद्धांजलि

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की 93वीं जयंती पर राहुल गांधी ने दी...

चीन के सैन्य जहाजों ने ताइवान की सीमा में किया प्रवेश

चीन के सैन्य जहाजों ने ताइवान की सीमा में किया प्रवेश

भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान मिग-21 छह दशक के बाद हुआ रिटायर्ड, शुक्रवार को चंडीगढ़ में भरी अंतिम उड़ान

भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान मिग-21 छह दशक के बाद हुआ रिटायर्ड,...

एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है लद्दाख, हमारे युवाओं का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए : बीजेपी के पूर्व सांसद जामयांग त्सेरिंग नामग्याल

एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है लद्दाख, हमारे युवाओं का बलिदान व्यर्थ...