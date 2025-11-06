  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. चुनाव के दौरान भावुक हुए तेज प्रताप यादव, मां राबड़ी देवी को लेकर दी प्रतिक्रिया

चुनाव के दौरान भावुक हुए तेज प्रताप यादव, मां राबड़ी देवी को लेकर दी प्रतिक्रिया

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। बड़ी संख्या में लोग घरों से निकल कर वोट डालने पहुंच रहे है। इसी बीच तेज प्रताप यादव ने भावुक हो कर अपनी मां पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मां ने उन्होने विधानसभा चुनाव जीतना का आर्शीवादी दिया है। वहीं तेज प्रताप की बहन रोहणी आचार्य ने भी कहा है उनका आर्शीवाद हमेंशा तेज प्रताप यादव के साथ है।

By Satish Singh 
Updated Date

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। बड़ी संख्या में लोग घरों से निकल कर वोट डालने पहुंच रहे है। इसी बीच तेज प्रताप यादव ने भावुक हो कर अपनी मां पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मां ने उन्होने विधानसभा चुनाव जीतना का आर्शीवादी दिया है। वहीं तेज प्रताप की बहन रोहणी आचार्य ने भी कहा है उनका आर्शीवाद हमेंशा तेज प्रताप यादव के साथ है।

पढ़ें :- हरीश रावत का बड़ा बयान, कहा- बिहार की जनता 20 साल के खराब शासन के लिए कर रही है वोट

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपने बड़े बेटे तेजप्रताप को विधानसभा चुनाव में जीत के आर्शीवाद दिया है। राबड़ी देवी ने कहा कि तेज प्रताप अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। एक मां होने के नाते में तेज प्रताप को विधानसभा चुनाव में जीत का आशीर्वाद देती हूं। वहीं तेज प्रताप यादव की बड़ी बहन रोहिणी आचार्य ने कहा कि मेरा आशीर्वाद हमेंशा उनके साथ है। उन्होने कहा कि क्या एक बड़ी बहन अपने छोटे भाई को आर्शीवाद नहीं दे सकती है। इस दौरान रोहणी ने कहा कि इस बार बिहार से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। बिहार के जो लोग रोजगार के लिए भटक रहे है। सरकार बदलने के बाद उन्हे कहीं बाहर जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी।

सीएम बनने का मिला मौका तो हम क्यो छोड़े

तेज प्रताप यादव ने अपने पिता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव की बात को दोहराते हुए कहा कि उनके पिता ने कहा था ​कि हमें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो हम क्यों छोड़ेंगे। इस तरह अगर हमें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले तो हम क्यों छोड़ेंगे। हम मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे यह 14 नवंबर को तय हो जाएगा।

पढ़ें :- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन पर साधा निशाना, कहा- चुनाव के बाद राजद और कांग्रेस नोचेंगे एक दूसरे के बाल
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को झटका, FIR रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को झटका, FIR रद्द करने...

VIDEO: अंडमान एक्सप्रेस में वेंडर ने यात्री को बेल्ट से पीटा, खाने पर ओवरचार्जिंग देने का क्या था विरोध

VIDEO: अंडमान एक्सप्रेस में वेंडर ने यात्री को बेल्ट से पीटा, खाने...

हरीश रावत का बड़ा बयान, कहा- बिहार की जनता 20 साल के खराब शासन के लिए कर रही है वोट

हरीश रावत का बड़ा बयान, कहा- बिहार की जनता 20 साल के...

दिल्ली की हवा में घुलते जहर पर शशि थरूर का तंज, बोले-जैसे-जैसे नवंबर का महीना चढ़ेगा, फेफड़ों पर परफॉरमेंस का बोझ बढ़ेगा

दिल्ली की हवा में घुलते जहर पर शशि थरूर का तंज, बोले-जैसे-जैसे...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन पर साधा निशाना, कहा- चुनाव के बाद राजद और कांग्रेस नोचेंगे एक दूसरे के बाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन पर साधा निशाना, कहा- चुनाव के बाद...

चुनाव के दौरान भावुक हुए तेज प्रताप यादव, मां राबड़ी देवी को लेकर दी प्रतिक्रिया

चुनाव के दौरान भावुक हुए तेज प्रताप यादव, मां राबड़ी देवी को...