चुनाव के दौरान भावुक हुए तेज प्रताप यादव, मां राबड़ी देवी को लेकर दी प्रतिक्रिया

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। बड़ी संख्या में लोग घरों से निकल कर वोट डालने पहुंच रहे है। इसी बीच तेज प्रताप यादव ने भावुक हो कर अपनी मां पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मां ने उन्होने विधानसभा चुनाव जीतना का आर्शीवादी दिया है। वहीं तेज प्रताप की बहन रोहणी आचार्य ने भी कहा है उनका आर्शीवाद हमेंशा तेज प्रताप यादव के साथ है।

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपने बड़े बेटे तेजप्रताप को विधानसभा चुनाव में जीत के आर्शीवाद दिया है। राबड़ी देवी ने कहा कि तेज प्रताप अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। एक मां होने के नाते में तेज प्रताप को विधानसभा चुनाव में जीत का आशीर्वाद देती हूं। वहीं तेज प्रताप यादव की बड़ी बहन रोहिणी आचार्य ने कहा कि मेरा आशीर्वाद हमेंशा उनके साथ है। उन्होने कहा कि क्या एक बड़ी बहन अपने छोटे भाई को आर्शीवाद नहीं दे सकती है। इस दौरान रोहणी ने कहा कि इस बार बिहार से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। बिहार के जो लोग रोजगार के लिए भटक रहे है। सरकार बदलने के बाद उन्हे कहीं बाहर जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी।

सीएम बनने का मिला मौका तो हम क्यो छोड़े

तेज प्रताप यादव ने अपने पिता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव की बात को दोहराते हुए कहा कि उनके पिता ने कहा था ​कि हमें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो हम क्यों छोड़ेंगे। इस तरह अगर हमें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले तो हम क्यों छोड़ेंगे। हम मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे यह 14 नवंबर को तय हो जाएगा।