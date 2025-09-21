रोहिणी आचार्य के समर्थन में उतरे तेज प्रताप यादव, बोले-जो हमारी बहनों का अपमान करेगा, उस पर चलेगा ‘सुदर्शन चक्र’

  1. हिन्दी समाचार
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव (Sanjay Yadav) के बिहार अधिकार यात्रा की फ्रंट सीट पर बैठने वाला विवाद थमा नहीं है। इस पर लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की बेटी और रोहिणी आचार्य की प्रतिक्रिया ने राजनीति को गर्म कर दिया है।

पटना। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव (Sanjay Yadav) के बिहार अधिकार यात्रा की फ्रंट सीट पर बैठने वाला विवाद थमा नहीं है। इस पर लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की बेटी और रोहिणी आचार्य की प्रतिक्रिया ने राजनीति को गर्म कर दिया है। इसके बाद रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya)  के यह कहने पर कि वह परिवार के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं।

अब राजद के पूर्व नेता तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने अपनी बहन रोहिणी आचार्य की कही गई बातों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि रोहिणी की कही बातें बिल्कुल सही हैं और वे परिवार के लिए बहुत सम्मानजनक हैं। तेज प्रताप ने रोहिणी के अपने पिता लालू यादव (Lalu  Yadav) को किडनी दान करने को बेहद सराहनीय बताया और कहा कि यह एक महिला के लिए बड़ा सम्मान है। उन्होंने परिवार की इज्जत की बात करते हुए कहा कि जो भी उनकी बहन का अपमान करेगा, उसे कड़ी सजा मिलेगी। तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav)  ने क्या कहा यह आप भी सुनिये।

 हमारी बहनों का जो अपमान करेगा, उन पर कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा

बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने RJD नेता रोहिणी आचार्य के बयान पर कहा कि एक महिला होने के नाते उन्होंने जो सराहनीय काम किया है शायद ही कोई बेटी या मां कर सकती है। यह हमारे और सभी महिलाओं के लिए पूजनीय है। इनकी चर्चा सदैव की जाएगी। हमारी बहनों का जो अपमान करेगा, उन पर कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा।

जिन लोगों ने PM मोदी की दिवंगत मां पर उंगली उठाई है, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें जेल भेजना चाहिए

बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav)  ने RJD की रैली में PM मोदी की दिवंगत मां को लेकर कथित तौर पर फिर से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर कहा कि जिन लोगों ने मां पर उंगली उठाई है। उनके खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें जेल भेजना चाहिए। हम बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जिन लोगों ने ‘मां’ शब्द का अपमान किया है, उन्हें तुरंत जेल भेजा जाए। अगर उसे जेल नहीं भेजा गया तो जनशक्ति जनता दल महुआ में आंदोलन करेगी।

वह अब कभी भी राजद में नहीं करेंगे वापसी 

लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav)  के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav)  के बयान के बाद बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आ गया है। तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav)  ने यह साफ कर दिया कि वह अब कभी भी राजद में वापसी नहीं करेंगे। मैंने ये संकल्प भगवान के सामने लिया है और इससे पीछे नहीं हटूंगा। माता-पिता का स्थान अलग है और पार्टी का स्थान अलग। माता-पिता हमेशा पूजनीय रहेंगे, लेकिन RJD से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा।

